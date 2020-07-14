به گزارش خبرگزاری مهر، «سیدجواد ساداتی نژاد» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: متأسفانه مرغ لاین یا نژاد آرین به دلایل مختلف در کشور مورد غفلت و فرا موشی قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: مرغ نژاد آرین به عنوان یک سرمایه ملی باید دوباره احیا تا بتواند نقش خود را در بازار ایفا کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: ایران جزو معدود کشورهای دارنده مرغ لاین به نام «آرین» است که میتواند مبدا تولید گوشت مرغ در کشور باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر امنیت غذایی کشور به شدت وابسته به خارج است، افزود: نهادههای دامی و کشاورزی از کشورهای وارد میشود که همسو با جمهوری اسلامی ایران نبوده یا کشورهای هستند که تحت نفوذ شدید دشمن قرار دارند.
ساداتی نژاد اظهار داشت: یکی از موضوعات محوری که در کمیسیون کشاورزی مدنظر است به عنوان اولویت اصلی بحث امنیت غذایی است یعنی بتوانیم حداکثر غذا مورد نیاز مردم را در داخل تولید کنیم.
وی گفت: با توجه به تحریمها خودکفایی در تولید مرغ لاین اهمیت بسیار زیادی دارد چراکه امروز مرغ اجداد وارداتی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم افزود: مرغ نژاد آرین بین ۱,۶ تا ۱.۸ کیلوگرم و مرغ نژاد رأس انگلیسی ۲.۵ کیلوگرم وزن میگیرد.
وی اظهار داشت: وقتی مرغ وزن میگیرد میزان چربی آن بالا میرود که مورد استفاده نیست و دور ریخته میشود.
ساداتی نژاد گفت: این هم به دولت که تأمین کننده نهاده یارانهای در بازار است ضرر میرساند و هم برای مصرف کننده ها از نظر سلامتی توصیه نمیشود.
وی افزود: وزن مرغ سایز و سالم بین ۱,۶ تا ۱.۸ کیلوگرم است که در بسیاری از کشورهای دنیا مورد مصرف قرار میگیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: به دنبال این هستیم که مرغ نژاد آرین مجدد بتواند احیا و نقش خود را در بازار ایفا کند.
وی یادآورشد: نگاه وزیر جهاد کشاورزی نسبت به احیا و توسعه مرغ لاین یک نگاه حمایتی است در ضمن مجلس هم این موضوع را تا رسیدن به یک سرانجام مطلوب و مقصود رها نخواهد کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بر لزوم احیای مجدد مرغ لاین یا نژاد آرین در کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، «سیدجواد ساداتی نژاد» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: متأسفانه مرغ لاین یا نژاد آرین به دلایل مختلف در کشور مورد غفلت و فرا موشی قرار گرفته است.
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