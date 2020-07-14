اجازه ندهیم مطالبات مستمری بگیران زمینه سوءاستفاده دشمنان شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر بیات رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمریبگیر سراسر کشور به مناسبت هفته تأمین اجتماعی پیامی صادر کرد که به این شرح است:
«بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی در ایام اشتغال با صرف سرمایه گرانبهای عمر خود نقش بیبدیلی در پیدایش و استحکام بزرگترین نهاد بیمهای کشور ایفا کردهاند. سازمانی که امروز خدمتگزار و مأمن بیش از نیمی از جمعیت کشور است. گسترش امنیت و همبستگی اجتماعی، ارتقای سطح رفاه و توزیع عدالت اجتماعی، حمایت و رونق فضای کسب و کار و تولید داخلی که مورد تأکید مقام معظم رهبری به عنوان اصلیترین راهکار برونرفت از چالشها و مشکلات کشور در سالیان اخیر بوده است، تنها گوشهای از کارکردهای عظیم این سازمان مردمنهاد به شمار میرود و این مهم موضوع حمایت، صیانت و مسئولیتپذیری تمامی مسئولان و مدیران کشور را از درخت تنومند و کهنسال تأمین اجتماعی بسیار ضروری و حیاتی مینماید.
کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمریبگیر تأمین اجتماعی سراسر کشور به عنوان بزرگترین تشکل بازنشستگی با دارا بودن جمعیت چهار میلیونی تحت پوشش و با بهرهمندی از ظرفیتها و سرمایههای ارزشمند خود که همانا بازنشستگان و مستمریبگیران هستند، ضمن تأکید بر حفظ استقلال کامل سازمان تأمین اجتماعی و صیانت از دستاوردها و ذخایر بیننسلی و حقالناس آن و همچنین جلب توجه مسئولان عالی کشور به تقویت جایگاه سهجانبهگرایی و شرکای اجتماعی سازمان، از هیچگونه تلاش و کوششی در راستای پیگیری مستمر و هدفمند مطالبات و انتظارات قانونی و برحق بازنشستگان و مستمریبگیران در چارچوبهای قانونی و با استفاده از مجاری رسمی و رویههای حقوقی دریغ نخواهد کرد. بیان و مطالبهگری حقوق انباشته شده بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی با استفاده از ظرفیتهای مراکز تصمیمگیر و تصمیمساز کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت را به عنوان امری مسلم دانسته و با تکیه بر حمایتهای تکتک عزیزان بازنشسته و مستمریبگیر تأمین اجتماعی در سراسر کشور به آن اهتمام جدی خواهیم داشت.
در مقطع تاریخی مهمی که در آن به سر میبریم شاهد اعمال فشارهای اقتصادی گوناگون از سوی دشمنان و به تبع آن کاهش قدرت خرید و تشدید مشکلات معیشتی برای اقشار آسیبپذیر جامعه به ویژه بازنشستگان و مستمریبگیران هستیم که سهم زیادی از مسائل و مشکلات را در کنار مصائب و سختیهای ناشی از بروز و شیوع ویروس کرونا با صبوری و متانت تحمل میکنند. بیتردید شرایط موجود، همت مضاعف و عزم جدی مسئولان را برای کاهش مشکلات و افزایش رضایتمندی آنها را طلب میکند اما در این میان مراقبت کامل و هوشمندانهای لازم است تا مطالبات برحق بازنشستگان و مستمریبگیران زمینه سوءاستفاده بدخواهان و دشمنان نظام را فراهم نکند و عدهای به بهانه طرح مشکلات موجود آب به آسیاب دشمن نریزند.
اقشار شریف بازنشستگان ومستمریبگیران تأمین اجتماعی همانهایی هستند که در پیروزی انقلاب سهم بزرگی داشتند و در همه صحنههای دفاع از کیان نظام اسلامی حاضر بودهاند و هزینههای زیادی پرداختند بنابراین اجازه سوءاستفاده از فضای حقطلبی را به هیچ فرد و گروهی نخواهند داد و خواستههای خود را به صورت کاملاً قانونی پیگیری خواهند کرد. اینجانب در پایان ضمن عرض تبریک صمیمانه به مناسبت فرا رسیدن هفته تأمین اجتماعی، از خداوند منان سلامتی، سربلندی یکایک هممیهنان به ویژه بازنشستگان و مستمریبگیران معزز تأمین اجتماعی را ظل توجهات خاصه حضرت ولیعصر (عج) مسئلت نموده و امیدوارم با وفاق و انسجام روزافزون میان مسئولان خدوم کشور، شاهد روزهای بهتر آنگونه که در شأن والا و تکریم عزیزان بازنشستگان و مستمریبگیران به عنوان خردمندان و موی سپیدان جامعه است، باشیم».
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