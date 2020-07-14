به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته از تهران عازم بلژیک شد تا پس از شرکت در تست های پزشکی باشگاه آنتورپ، قرارداد خود را با این باشگاه نهایی کند.

با این حال یک سایت بلژیکی اعلام کرد ممکن است حضور بیرانوند در تست های پزشکی و امضای قرارداد با این دروازه بان ایرانی به خاطر ویروس کرونا مدتی به تعویق بیافتد.

سایت «walfoot» بلژیک در این ارتباط نوشت: «همانطور که روز گذشته اعلام کردیم، علیرضا صفربیرانوند در آستانه پیوستن به تیم آنتورپ است. با این حال، بحران بهداشتی مرتبط با ویروس کرونا ممکن است نهایی شدن این پرونده را کُند کند.»

در ادامه این مطلب آمده است: «باوجود اینکه دروازه بان تیم ملی ایران موفق شد بعد از چند روز ممانعت بالاخره به بلژیک بیاید اما زمان حضورش در تست های پزشکی همچنان نامشخص است. اپیدمی کرونا در ایران (۲ هزار و ۳۴۹ فرد جدید مبتلا به کرونا در روز دوشنبه) ممکن است دروازه بان ۲۷ ساله را قبل از انجام تست های پزشکی مجبور به مراعات دو هفته ای کند. در نهایت اگر همه چیز خوب پیش برود، قرارداد با شماره یک در چند روز امضا می شود.»