به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی روز سهشنبه ۲۴ تیرماه در این جلسه با بیان اینکه آزادی زندانیان با جرایم غیر عمد همواره جزو سنتهای حسنه ایرانیان بوده است، افزود: این سنت حسنه در طول سال به ویژه ماه مبارک رمضان اتفاق میافتد و عزیزانی که گرفتاریهای جزئی و بدهکاریهای مالی دارند با کمک خیرین و سازمانها از زندان آزاد میشوند.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: یکی از فعالیتهای بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت حقوقی و امور مجلس آن، احقاق حقوق قانونی جامعه ایثارگری است که آزادی ایثارگران با جرایم غیر عمد نیز شامل این مسئله میشود.
وی معاضدت قضائی را راهکاری برای آزادی ایثارگران با بدهکاریهای جزئی مالی و جرایم غیر عمد دانست و گفت: در راستای تأمین مالی این موضوع، سازمانهای مختلف با یکدیگر همکاریهای لازم را دارند. بر اساس تفاهمنامهای که امروز با ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به امضا رسید نیز یک سوم این منابع از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران و دو سوم آن توسط ستاد مردمی دیه تأمین میشود.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ابراز امیدواری کرد با تفکیک آمار ایثارگران با جرایم غیر عمد به تفکیک استانها، حقوق حقه این عزیزان استیفاء و به برکت فرهنگ ایثار اجتماعی شاهد آزادی آنها باشیم.
اوحدی با اشاره به عفو عمومی گروهی از زندانیان جرایم غیر عمد در سال گذشته اظهار کرد: در کنار آزادی این دسته از زندانیان برخی از ایثارگران زندانی که جرایم غیرعمدی مانند بدهکاری داشتند، مشمول این عفو نشدند که تصمیم گرفتیم بر این اساس تفاهمنامهای با ستاد مردمی دیه برای آزادی این عزیزان منعقد کنیم.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین ابراز امیدواری کرد با هماهنگی قوه قضائیه و سازمان زندانها، اطلاعرسانیهای لازم جهت آزادی زندانیان ایثارگر صورت گیرد.
ستاد دیه ۱۴۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد را آزاد کرده است
سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد مردمی دیه نیز با اشاره به تاریخچه این ستاد گفت: ستاد مردمی دیه در سال ۱۳۶۹ با ابتکار شهید لاجوردی تأسیس شد. این شهید بزرگوار اولویت را بر آزادی زندانیان جرایم غیر عمد از خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران قرار داده بود. خوشبختانه تا امروز با کمکهای این ستاد ۱۴۰ هزار زندانی با جرایم غیر عمد شامل تصادفات رانندگی، کارگاهی، مهریه، دیه و نفقه آزاد شدهاند.
جولایی در پایان با ابراز خرسندی از انعقاد تفاهمنامه با بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: امیدواریم این توافقات راهگشای حل مشکلات ایثارگران زندانی با جرایم غیر عمد باشد تا بتوانیم خدمات بیشتری را به خانواده ایثارگران ارائه دهیم.
نظر شما