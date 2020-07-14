پدر شهیدان بیات آسمانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ادارهکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان، مرحوم حاج حبیب بیات، پدر شهیدان والامقام علیرضا و حمیدرضا بیات به دلیل بیماری و کهولت سن، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست و پیکر آن مرحوم امروز (۲۴ تیرماه) پس از تشییع در بهشت زهرا (س) زنجان به خاک سپرده خواهد شد.
شهید علیرضا بیات در اولین روز مهرماه سال ۱۳۴۱ در شهرستان زنجان دیده به جهان گشود، سالهای شیرین کودکی را در کنار خانواده سپری کرد و بعد از مدتی با خانواده به شهر کرمانشاه نقل مکان کرده ولی بار دیگر با خانواده به شهر زنجان آمدند.
این شهید والامقام با مدرک دیپلم در رشته اتومکانیک از مدرسه فارغالتحصیل شد و در کنار تحصیل، در مسجد حاجتقی در محله دروازه ارک زنجان فعالیت فرهنگی داشت و پس از مدتی وارد سپاه پاسداران شد که با شروع جنگ تحمیلی، او نیز ندای رهبر فرزانهاش را لبیک گفت و به صف پاسداران دین و وطن پیوست.
وی از طریق یگان اعزامی سپاه پاسداران وارد صحنه نبرد شده و بهعنوان تخریبچی مشغول به خدمت شد و سرانجام پس از رشادتها و تلاشهای فراوان در تاریخ ۱۷ اسفند سال ۱۳۶۲ در جزیره مجنون به دلیل جراحات جنگی به درجه رفیع شهادت نائل شد.
قابل ذکر است، پیکر شهید علیرضا بیات مفقود شد و سرانجام بعد از ۱۴ سال پیکر مطهرش به آغوش خانواده بازگشت و در مزار پایین شهدای زنجان در کنار بسیاری از عشاق خط رهبری به خاک سپرده شد.
شهید حمیدرضا بیات، دیگر فرزند شهید این پدر والامقام در ۲۲ تیرماه سال ۱۳۳۹ در زنجان دیده به جهان گشود و ۹ خرداد ماه سال ۱۳۸۳ در سن ۴۴ سالگی با سمت معاون وقت استانداری قزوین، حین انجام ماموریت و اعزام به مناطق زلزلهزده با سقوط هلیکوپتر هوانیروز در ارتفاعات الموت قزوین به درجه رفیع شهادت نائل آمد، پیکر این شهید والامقام در امامزاده علیاکبر چیذر به خاک سپرده شد.
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