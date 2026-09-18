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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

نمایشگاه عکس «میناب ۱۶۸» برگزار شد

نمایشگاه عکس «میناب ۱۶۸» برگزار شد

بندرعباس- نمایشگاه عکس «میناب ۱۶۸» با آثار مرتضی آخوندی، عکاس و مستندساز هرمزگانی، در برج میلاد تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس «میناب ۱۶۸» با آثار مرتضی آخوندی، عکاس و مستندساز هرمزگانی، در برج میلاد تهران برگزار شد و با استقبال گسترده مردم، هنرمندان، فعالان فرهنگی و رسانه‌ها همراه بود.

این نمایشگاه که به یاد دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌های شهید حادثه میناب برپا شده است، مجموعه‌ای از تصاویر و روایت‌های مستند این رویداد را در معرض دید عموم قرار داد.

در حاشیه نمایشگاه، برنامه‌های متعددی از جمله تئاتر خیابانی با بازسازی فضای مدرسه و کلاس درس، غرفه معرفی میناب و فرهنگ بومی این شهرستان، پرواز ۱۶۸ بادبادک به یاد کودکان میناب، اجرای گروه‌های سرود و حضور چهره‌های فرهنگی و هنری برگزار شد.

جواد خیابانی نیز در این مراسم حضور یافت و در کنار دیگر هنرمندان و فعالان فرهنگی از این رویداد فرهنگی و هنری بازدید کرد.

مرتضی آخوندی، صاحب آثار این نمایشگاه، از نخستین لحظات حادثه در محل حضور داشته و بخشی از مهم‌ترین تصاویر و روایت‌های تصویری مرتبط با این رویداد را ثبت کرده است. نمایشگاه «میناب ۱۶۸» با هدف زنده نگه داشتن یاد کودکان میناب و روایت بخشی از حافظه تصویری این حادثه برای مخاطبان برگزار شده است.

این نمایشگاه با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان همراه شد و بسیاری از حاضران ضمن بازدید از آثار، در برنامه‌های جانبی و آیین‌های یادبود برگزار شده در محوطه برج میلاد شرکت کردند.

برگزارکنندگان اعلام کردند نمایشگاه «میناب ۱۶۸» همچنان ادامه دارد و علاقه‌مندان می‌توانند از امروز با مراجعه به طبقه ۲۸۰ برج میلاد تهران از آثار به نمایش درآمده بازدید کنند.

کد مطلب 6950579

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