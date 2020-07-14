نوزدهمین مسابقات ملی مهارت در مهریز برگزار می شود

هادی ابویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت که از ۲۲ تیرماه آغاز شده، تا چهارم مردادماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: مسابقات ملی مهارت در شش رشته مد و هنرهای خلاقانه، فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی، فناوری ساخت و ساز، خدمت رسانی شخصی و اجتماعی و حمل و نقل برگزار می‌شود.

رئیس فنی حرفه‌ای مهریز ادامه داد: هدف از برگزاری مسابقات ملی مهارت، آشنایی مربیان با سطح استاندارد آموزش مهارت جهانی و تکنولوژی نوین و بسترسازی برای اجرای آموزش‌های پروژه‌محور است

ابویی عنوان کرد: با انجام مسابقه مهارت ملی می‌توان بین مراکز آموزش مهارت با صنعت و بنگاه‌های اقتصادی ارتباط برقرار کرد.

وی تصریح کرد: برای مهارت‌آموزان برتر زمینه اشتغال و ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات فنی، تجارب حرفه‌ای و ایجاد انگیزه در جوانان برای فراگیری مهارت به وجود می‌آید.

ابویی بیان کرد: در دوره قبلی این رقابت‌ها، کارآموزان مهریزی در دو رشته «لوله کشی و گرمایشی» و «الکترونیک» به ترتیب رتبه دوم و سوم کشور را کسب کردند.