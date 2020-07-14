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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۲۱:۴۶

اعدام یک مَرد ۴۷ ساله آمریکایی

اعدام یک مَرد ۴۷ ساله آمریکایی

وزارت دادگستری آمریکا اجرای اعدام فدرال برای یک مَرد ۴۷ ساله را تأئید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو ملی آمریکا (npr)، وزارت دادگستری آمریکا امروز سه شنبه حکم اعدام فدرال را برای یک مَرد ۴۷ ساله اجرا کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، «دانیل لی» (Daniel Lee) ۴۷ ساله که به قتل یک خانواده ۳ نفره متهم بود، صبح امروز در منطقه «تری هاوت» (Terre Haute) اعدام شد.

این در حالیست که قرار است دو محکوم دیگر نیز در روزهای آتی در آمریکا اعدام شوند.

اعدام این متهم آمریکائی در حالی به انجام می رسد که آمریکا، کشورهای آزادی‌خواه و استقلال طلب را به دلیل اجرای مجازات اعدام محکومان به قاچاق مواد مخدر و یا قتل عَمد را مورد نکوهش قرار می هد.

کد مطلب 4974336

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