اقدام فوری و محرمانه ایتالیا از ترس حملات یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ریپاپلیکا ایتالیا به نقل از منابع دولتی بلندپایه فاش کرد که این کشور به سرعت و به صورت محرمانه در حال انتقال و جا به جایی تعدادی از جنگنده های خود در پایگاه هوایی الطائف عربستان است.

بر اساس این گزارش، مقامات ایتالیایی بیم آن دارند جنگنده های مذکور هدف حملات نیروهای یمنی قرار بگیرند. پیشتر نیز این پایگاه هدف نیروهای مسلح یمن قرار گرفته بود و یکی از جنگنده های یوروفایتر به شدت آسیب دید.

منابع آگاه تاکید کردند که دو فروند هواپیمای ترابری نظامی از نوع C-۱۳۰J در صدر تجهیزات و ادواتی قرار داشتند که به دلیل قرار گرفتن در معرض خطر مستقیم و جدی به سرعت جا به جا شدند. این در حالی است که همچنان صدها نظامی ایتالیایی در داخل پایگاه الطائف مستقر هستند و دستگاه های اطلاعاتی در رم در حال بررسی گزینه های خروج جزئی یا کامل نیروها هستند.

گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که مقامات یمنی به ایتالیا ابلاغ کرده اند با این کشور جنگ ندارند اما جنگنده های ایتالیایی در عربستان چه می کنند؟

لازم به ذکر است که سامانه های پدافندی عربستان قادر به مقابله با حملات یمن و حمایت از پایگاه های نظامی این کشور و پایگاه های خارجی نیستند.