استاندار یزد: دفاع مقدس نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در این پیام با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: سی و یکم شهریورماه، سرآغاز هفته دفاع مقدس، یادآور حماسه‌ای سترگ در تاریخ معاصر است؛ روزهایی که ملت ایران با ایمان و اراده در برابر هجمه همه‌جانبه دشمن ایستادگی کرد و مفاهیم مقاومت، ایثار و شهادت را در مکتب عاشورا بازآفرینی کرد.

وی افزود: مکتب مقاومت که با هدایت امام خمینی (ره) پایه‌گذاری و در هشت سال دفاع مقدس آب‌دیده شد، همچنان الهام‌بخش ملت ایران در صیانت از عزت و امنیت کشور است.

استاندار یزد با اشاره به دوران اسارت خود در اردوگاه‌های رژیم بعث عنوان کرد: برای اینجانب، هفته دفاع مقدس تداعی‌گر خاطراتی از جنس غربت، برادری و ایستادگی است. در سال‌های اسارت، به چشم دیدم که چگونه نام ایران و یاد امام خمینی (ره)، اراده آزادگان را استوار نگه می‌داشت.

بابایی ادامه داد: در اسارت آموختیم که پیروزی نهایی نه در کثرت سلاح دشمن، بلکه در قدرت ایمان و استقامتی است که امروز نیز در جبهه مقاومت جریان دارد.

وی با اشاره به نقش مردم استان یزد در دوران دفاع مقدس گفت: استان دارالعباده و دارالعلم یزد در طول هشت سال دفاع مقدس و حوادث سال‌های اخیر، با تقدیم هزاران شهید، جانباز و آزاده سرافراز، کارنامه‌ای پرافتخار از خود بر جای گذاشته است.

استاندار یزد در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای دفاع مقدس، هفته دفاع مقدس را به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، آزادگان، فرماندهان، پیشکسوتان عرصه ایثار و مقاومت و مردم استان یزد تبریک گفت و بر پاسداری از میراث شهدا و تداوم راه آنان تأکید کرد.

محمدرضا بابایی

استاندار یزد