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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۶

پیش‌بینی تولید ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن گوجه‌فرنگی از مزارع شهرستان جغتای

پیش‌بینی تولید ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن گوجه‌فرنگی از مزارع شهرستان جغتای

مشهد- فرماندار شهرستان جغتای، گفت: امسال ۳۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی جغتای به کشت گوجه‌فرنگی اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن محصول از این سطح برداشت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابارشی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات برداشت گوجه‌فرنگی از مزارع شهرستان جغتای آغاز شده است و این محصول از جمله محصولات مهم بخش کشاورزی شهرستان به شمار می‌رود.

فرماندار شهرستان جغتای افزود: بر اساس اعلام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، در سال جاری ۳۵۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت گوجه‌فرنگی اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود از این سطح حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن محصول برداشت شود.

وی با اشاره به اهمیت تولید محصولات کشاورزی در تأمین نیاز بازار و حمایت از بهره‌برداران این بخش، خاطرنشان کرد: برداشت این محصول با هدف تأمین نیاز بازار و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی شهرستان در حال انجام است.

کد مطلب 6954678

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