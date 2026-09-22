به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابارشی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات برداشت گوجه‌فرنگی از مزارع شهرستان جغتای آغاز شده است و این محصول از جمله محصولات مهم بخش کشاورزی شهرستان به شمار می‌رود.

فرماندار شهرستان جغتای افزود: بر اساس اعلام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، در سال جاری ۳۵۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت گوجه‌فرنگی اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود از این سطح حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن محصول برداشت شود.

وی با اشاره به اهمیت تولید محصولات کشاورزی در تأمین نیاز بازار و حمایت از بهره‌برداران این بخش، خاطرنشان کرد: برداشت این محصول با هدف تأمین نیاز بازار و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی شهرستان در حال انجام است.