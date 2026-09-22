احداث دوربرگردان جدید در تقاطع نواب و تندگویان

به گزارش خبرگزاری مهر، در سالهای گذشته، بخشی از دسترسیهای تقاطع بزرگراههای نواب صفوی و تندگویان به صورت همسطح و بخشی نیز از طریق دوربرگردان تأمین میشد که این وضعیت در مقاطعی موجب شکلگیری گرههای ترافیکی و پسزدگی بار ترافیکی به معابر اطراف میشد. به همین منظور طرح ساماندهی ترافیکی این تقاطع در قالب یک تقاطع غیرهمسطح سهسطحی طراحی و اجرا شد تا ضمن کاهش ترافیک بزرگراه شهید تندگویان، گره ترافیکی میدان بهمن نیز باز شود.
دوربرگردانی برای حذف ۲.۵ کیلومتر پیمایش اضافی
چهار گام از این پروژه در سالهای گذشته به بهرهبرداری رسیده و اجرای دوربرگردان جدید به عنوان گام نهایی طرح در دستور کار قرار گرفته است. دوربرگردان پیشین این تقاطع در جریان اجرای پروژه سهسطحی تقاطع غیرهمسطح بزرگراههای نواب و تندگویان جمعآوری شده بود و در پی آن، ساکنان محله جوادیه برای دسترسی به میدان بهمن ناچار به طی حدود ۲.۵ کیلومتر مسیر اضافی تا تقاطع خیابان شهید لطیفی بودند.
دسترسی جدید دوربرگردان شرق به شرق با طول ۴۰۰ متر و عرض ۷ متر احداث میشود و شامل یک دستگاه پل با عرشهای به طول ۲۲ متر است. عرشه این پل در سطح صفر و روی زیرگذر بزرگراه تندگویان اجرا شده و برای احداث آن، هشت شمع و ۱۹ تیر بتنی پیشساخته به کار رفته است. این مسیر شامل یک خط عبوری و یک خط اضطرار خواهد بود.
اجرای پروژه با اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومان
بر اساس برنامه اجرایی، عملیات احداث این پروژه از مردادماه سال ۱۴۰۴ آغاز شده است. هزینه اجرای پروژه ۱۶۰ میلیارد تومان اعلام شده و در جریان عملیات اجرایی، جابهجایی یک پایه تیر انتقال برق نیز به عنوان معارض تأسیساتی پروژه در نظر گرفته شده است.
در اجرای این دوربرگردان، حدود ۲۸۳۰ مترمکعب بتنریزی و ۱۷ هزار و ۴۰۰ مترمکعب خاکبرداری انجام شده و حجم حفاری پروژه نیز به ۱۵۲ متر طول میرسد. با تکمیل این مسیر، دسترسی ساکنان جوادیه به میدان بهمن تسهیل شده و یکی از گامهای نهایی طرح ساماندهی ترافیکی تقاطع بزرگراههای نواب صفوی و تندگویان به سرانجام خواهد رسید.
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