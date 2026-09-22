به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت آیت‌الله جوادی آملی در پی ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی بدین شرح است.



بسم‌الله الرحمن الرحیم

إنا لله وإنا الیه راجعون



ارتحال مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی ضایعه اسف‌بار دینی و فرهنگی است.



فقیه ناموری که ارکان اساسی فقه إمامیه را ادراک کرده و عناصر محوری و اساتید ماندگاری را تربیت و کتاب‌های گران‌سنگی را تألیف نموده و یک قرن را با قرآن و عترت و هدایت مردم سپری کردند.



والسلام علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا