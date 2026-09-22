به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت آیتالله جوادی آملی در پی ارتحال آیتالله شبیری زنجانی بدین شرح است.
بسمالله الرحمن الرحیم
إنا لله وإنا الیه راجعون
ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی ضایعه اسفبار دینی و فرهنگی است.
فقیه ناموری که ارکان اساسی فقه إمامیه را ادراک کرده و عناصر محوری و اساتید ماندگاری را تربیت و کتابهای گرانسنگی را تألیف نموده و یک قرن را با قرآن و عترت و هدایت مردم سپری کردند.
والسلام علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا
آیت الله جوادی آملی:
آیت الله شبیری زنجانی فقیهی نامور و پرورشدهنده عالمان ماندگار بود
قم- مرجع تقلید شیعیان در پیامی ارتحال آیتالله شبیری زنجانی را ضایعهای اسفبار برای دین و فرهنگ دانست و از جایگاه علمی، تربیتی و آثار ماندگار این فقیه نامور تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت آیتالله جوادی آملی در پی ارتحال آیتالله شبیری زنجانی بدین شرح است.
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