به گزارش خبرنگار مهر، فرشته کریمی در نخستین هفته لیگ برتر فوتبال زنان با پیراهن پرسپولیس وارد زمین شد. اتفاقی که نام یکی از شناختهشدهترین چهرههای فوتسال ایران را این بار در فوتبال ۱۱ نفره مطرح کرده است. کریمی که سالها در بالاترین سطح فوتسال ایران و آسیا بازی کرده حالا در ۳۸ سالگی تجربه متفاوتی را در پرسپولیس آغاز کرده و در نخستین مسابقه تیمش نیز به عنوان بازیکن جانشین به میدان رفت.
کریمی که سالها یکی از نامهای شناختهشده فوتسال ایران بوده و سابقه حضور در تیم ملی و کسب افتخارات مختلف در این رشته را دارد حالا در شرایطی متفاوت قرار گرفته است. او در نخستین مسابقه پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال زنان کار خود را از روی نیمکت آغاز کرد و در ادامه به عنوان بازیکن جانشین وارد زمین شد.
تصمیمی متفاوت در تیم نیلوفر اردلان
حضور کریمی در پرسپولیس از جهات مختلف قابل توجه است. فوتبال و فوتسال اگرچه اشتراکات زیادی دارند اما تفاوت در ابعاد زمین، تعداد بازیکنان، نوع دوندگی، فضای تاکتیکی و حتی مدیریت مسابقه باعث میشود انتقال یک بازیکن از یکی از این رشتهها به دیگری تصمیمی ساده نباشد.
از سوی دیگر این انتقال در تیمی اتفاق افتاده که هدایت آن برعهده نیلوفر اردلان است. مربی که خودش سابقه حضور در هر دو فضای فوتسال و فوتبال را دارد. به همین دلیل همکاری دوباره این دو چهره شناختهشده این بار در فوتبال توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.
تجربه مهم برای یک ستاره باتجربه
فرشته کریمی در ۳۸ سالگی وارد مرحلهای متفاوت از دوران حرفهای خود شده است. او سالها در فوتسال در سطح اول رقابت کرده اما حضور در فوتبال ۱۱ نفره آن هم در لیگ برتر نیازمند سازگاری با شرایطی متفاوت است.
در چنین شرایطی مهمترین موضوع این است که کریمی بتواند تواناییهایی را که در فوتسال به نمایش گذاشته با نیازهای فوتبال تطبیق دهد. بازی بدون توپ، پوشش فضاهای بزرگتر، میزان دوندگی و هماهنگی با ساختار تاکتیکی تیم از جمله مواردی هستند که میتوانند تجربه تازه او را به چالش بکشند.
البته نخستین حضور او در لیگ برتر فوتبال زنان را نمیتوان بهتنهایی معیاری برای قضاوت درباره این انتقال دانست. کریمی برای اثبات خودش در این رشته به فرصت و دقایق بیشتری نیاز دارد.
آیا شهرت کافی است؟
یکی از پرسشهایی که درباره این انتقال مطرح میشود نسبت میان سابقه درخشان کریمی در فوتسال و انتظارات از او در فوتبال است. نام بزرگ یک بازیکن میتواند توجه زیادی ایجاد کند اما در نهایت آنچه در زمین تعیینکننده خواهد بود عملکرد فنی و میزان هماهنگی با تیم است.
پرسپولیس نیز در دومین فصل حضورش در لیگ برتر فوتبال زنان در حال ساختن تیمی است که طبیعتاً زیر ذرهبین قرار دارد. بنابراین استفاده از بازیکنی با تجربه و شهرت کریمی میتواند هم یک انتخاب فنی و هم تصمیمی برای افزایش جذابیت و توجه رسانهای به تیم باشد؛ با این حال درباره هدف اصلی باشگاه از این انتقال باید منتظر توضیحات رسمی مسئولان پرسپولیس و کادر فنی ماند.
پاسخها را زمین فوتبال خواهد داد
حالا فرشته کریمی یک تجربه تازه را آغاز کرده است؛ تجربهای که برخلاف سالهای پرافتخار او در فوتسال هنوز هیچ نتیجهای درباره آیندهاش در فوتبال نمیتوان از آن استخراج کرد.
اینکه او تا چه اندازه بتواند در ترکیب پرسپولیس نقش داشته باشد، چقدر فرصت بازی پیدا کند و آیا قادر خواهد بود بخشی از تواناییهای خود را در فوتبال ۱۱ نفره هم نشان دهد پرسشهایی است که پاسخ آنها نه در سابقه و شهرت بلکه در هفتههای پیشرو و روی زمین مسابقه مشخص خواهد شد.
حضور کریمی در فوتبال فارغ از نتیجه نهایی یک اتفاق متفاوت در لیگ برتر زنان است؛ ستارهای از نسل طلایی فوتسال که حالا تصمیم گرفته فصل تازهای را در رشتهای متفاوت تجربه کند.
نظر شما