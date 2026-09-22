کریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف راهبردی کمیته امداد در راستای برقراری عدالت آموزشی و حمایت همهجانبه از آیندهسازان کشور اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، یکی از اولویتهای اصلی این نهاد، مرتفع کردن دغدغه خانوادههای تحت حمایت برای تأمین اقلام ضروری تحصیلی از قبیل کیف، نوشتافزار و کتب درسی فرزندانشان است.
وی با اشاره به آخرین آمار مشارکتهای مردمی و خیران در آستانه ماه مهر تصریح کرد: خوشبختانه با استقبال و احساس مسئولیت بالای مردم نیکاندیش اصفهان، تاکنون بالغ بر ۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان کمک نقدی بهصورت مستقیم از سوی خیران و حامیان به حسابهای اختصاصی این طرح واریز شده است تا صرف نیازهای تحصیلی و ثبتنام دانشآموزان تحت پوشش شود.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با تأکید بر اینکه کمکهای مردمی تنها به مبالغ نقدی محدود نبوده است، افزود: بخش مهم و اثرگذاری از این مشارکتها نیز در قالب بستههای کامل لوازمالتحریر، کیف و اقلام مورد نیاز آموزشی با همافزایی مراکز نیکوکاری، مساجد و اصناف تهیه شد و با حفظ کرامت انسانی پیش از آغاز کلاسهای درس به دست دانشآموزان واجد شرایط رسید.
زارع با تأکید بر ضرورت تداوم حمایتها در طول سال تحصیلی خاطرنشان کرد: توانمندسازی نسل جوان خانوادههای تحت حمایت از گذرگاه آموزش و ارتقای سطح تحصیلی میگذرد؛ از این رو تأمین بهموقع تجهیزات آموزشی نه تنها سبب آرامش روانی و بازگشت امید به این خانوادهها میشود، بلکه از افت تحصیلی و احتمال ترکتحصیل دانشآموزان مستعد جلوگیری میکند.
وی ضمن قدردانی از همراهی مستمر رسانهها، حامیان، فعالان اقتصادی و عموم شهروندان اصفهانی در پویش جشن عاطفهها یادآور شد: مردم استان اصفهان همواره در صف اول نیکوکاری و احسان پیشگام بودهاند و درهای این همبستگی اجتماعی همواره باز است؛ خیران میتوانند از طریق دفاتر کمیته امداد، مراکز نیکوکاری محلات و همچنین کدهای دستوری و شمارهحسابهای الکترونیکی این نهاد، تا پایان فصل پاییز به یاری دانشآموزان نیازمند بشتابند.
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