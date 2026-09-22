به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری صبح سه شنبه در آیین تجدید میثاق با آرمانهای شهدا که در نخستین روز هفته دفاع مقدس در گلزار شهدای شهر تنگ ارم برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب و دفاع مقدس اظهار کرد: امنیت، آرامش و پیشرفت امروز کشور مرهون خون شهیدان و صبر خانوادههای آنان است.
وی افزود: خدمت بیمنت به مردم، ادامه راه شهیدان است و همه مسئولان بخشداری و شورای اداری بخش ارم موظفاند این مسیر را در خدمترسانی به مردم ادامه دهند.
بخشدار ارم با اشاره به جایگاه شهید محمدحسین شهریاری، وی را شهید شاخص منطقه دانست و گفت: تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان از وظایف مهم مسئولان و رسانههاست.
در ادامه این مراسم، رژه موتوری و ماشینی از گلزار شهدای گمنام تا گلزار شهدای شهر تنگ ارم برگزار شد و شرکتکنندگان با غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، بار دیگر با آرمانهای امام راحل و شهدا تجدید میثاق کردند.
در این آیین، بخشدار ارم، شهردار و اعضای شورای اداری شهر تنگ ارم و جمعی از خانوادههای شهدا و ایثارگران حضور داشتند. همچنین بخشدار ارم در پایان با خانوادههای معظم شهدا دیدار و گفتوگو کرد.
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