به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فرهنگی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن قرائت گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی در خصوص طرح اصلاح تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به اینکه این تبصره به دوره دهم مجلس اختصاص داشت، مشکلاتی را در این دوره ایجاد کرد از این رو این تبصره باید بر اساس دوره یازدهم تغییر کند چرا که تعدادی از همکاران هنوز به مجلس وارد نشده و در شهریور ماه به جمع ما اضافه می‌شوند و طبیعتا باید وارد یکی از کمیسیون‌های تخصصی شوند.

وی با بیان اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به حد نصاب نرسیده است، افزود: متأسفانه این کمیسیون به لحاظ تعداد نماینده به حد نصاب نرسیده و نمی‌تواند برای بررسی ارجاعات تشکیل جلسه دهد از این رو طرح اصلاح این ماده مطرح شده است.

حجت الاسلام احد آزادیخواه نیز در تذکری در رابطه با این طرح، گفت: برای بررسی تعداد نمایندگان حاضر در کمیسیون‌ها باید قانون جامع و دائمی داشته باشیم از این رو از هیأت رئیسه درخواست می‌کنم برای تصویب قانون جامع در این خصوص پیشنهادی ارائه دهد.

همچنین حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی در توضیح دلایل ارائه اصلاح این ماده، گفت: با توجه به اینکه برخی از کمیسیون‌ها به حد نصاب نرسیده قابلیت تشکیل ندارند. در حال حاضر کمیسیون حقوقی و قضایی به تعداد کافی نماینده نداشته و کمیسیون فرهنگی هم ۱۹ نفر نماینده حاضر دارد، از این رو برای جلوگیری از وقوع مشکلات گذشته این ماده نیاز به اصلاح دارد.

در نهایت، نمایندگان مجلس با ۱۵۵ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع با این طرح مخالفت کردند چرا که تصویب آن به دو سوم رأی نمایندگان نیاز داشت.

تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۱ - در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، هر کمیسیونی که به حد نصاب مقرر در این ماده نرسیده است یا نماینده متقاضی حائز شرایط مازاد بر سقف دارد، هیئت مشترک روسای شعب و هیئت رئیسه مجلس می تواند تا یک هفته پس از تصویب این قانون و پانزده روز پس از تایید نهائی انتخابات مرحله دوم، حداقل و حداکثر تعداد مقرر در این ماده را تا پنج کمیسیون و فقط برای یک بار در هر یک از مواعد مذکور تغییر دهد.