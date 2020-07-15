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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۹:۲۹

طی ۲۴ ساعت گذشته؛

ائتلاف متجاوز سعودی بیش از ۱۰۰ مرتبه آتش بس «الحدیده» را نقض کرد

ائتلاف متجاوز سعودی بیش از ۱۰۰ مرتبه آتش بس «الحدیده» را نقض کرد

ائتلاف متجاوز سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۰۰ مرتبه آتش بس الحدیده را نقض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ائتلاف متجاوز سعودی همچنان به اقدامات خود در نقض آتش بس الحدیده یمن ادامه می‌دهد.

بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته ائتلاف سعودی بیش از ۱۰۰ مرتبه آتش بس الحدیده را نقض کرده است.

این در حالی است که جنگنده‌های سعودی همزمان با بمباران الحدیده، مناطق مختلفی از استان های صعده و البیضاء را نیز هدف قرار دادند.

از زمان امضای توافق استکهلم که بر لزوم برقراری آتش بس در الحدیده تأکید دارد، ائتلاف متجاوز سعودی کوچک‌ترین پایبندی به این توافق نداشته است.

جامعه جهانی نیز تاکنون هیچ اقدامی در قبال نقض مکرر توافق استکهلم توسط عربستان سعودی انجام نداده است.

کد مطلب 4974464

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