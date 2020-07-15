درگیری میان مزدوران سعودی و اماراتی در یمن تشدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، درگیری‌ها میان مزدوران سعودی و امارات در یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، درگیری‌ها میان نیروهای دولت فراری و مستعفی یمن (وابسته به عربستان) و شورای انتقالی جنوبی (وابسته به امارات) در استان أبین بیش از پیش تشدید شده است.

رسانه‌های یمنی اعلام کردند که مزدوران سعودی و اماراتی در منطقه «الشیخ سالم» واقع در أبین به طور گسترده به تبادل آتش میان یکدیگر پرداختند.

این درحالی است که مقامات سعودی و اماراتی تداوم درگیری‌ها میان دو طرف در بخش‌هایی از یمن را رد می‌کنند.

پیشتر «انور قرقاش» وزیر مشاور در امور خارجی امارات، دولت مستعفی و فراری یمن (وابسته به عربستان) را به یکجانبه گرایی متهم کرده بود.