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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۸:۵۴

مدیرکل تعزیرات کردستان:

۲۷۳۴پرونده تخلف به تعزیرات ارجاع شد/وصول۵۴میلیارد ریال جزای نقدی

۲۷۳۴پرونده تخلف به تعزیرات ارجاع شد/وصول۵۴میلیارد ریال جزای نقدی

سنندج-مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: از ابتدای امسال تا کنون دو هزار و۷۳۴ فقره پرونده تخلف به شعب تعزیرات حکومتی استان کردستان وارد و تعداد دو هزار و ۵۷۶ فقره پرونده مختومه شده است.

سیدنجیم حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای امسال تا کنون دو هزار و ۷۳۴ فقره پرونده تخلف به شعب تعزیرات حکومتی استان کردستان وارد و تعداد دو هزار و ۵۷۶ فقره پرونده مختومه شده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای احکام صادره از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی کردستان، افزود: از اجرای پرونده‌های تعزیراتی از ابتدای سال جاری بیش از ۵۴میلیارد ریال جزای نقدی از متخلفان وصول شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بیان کرد: بیشترین پرونده‌های وارده به شعب مربوط به تخلفات حوزه کالا و خدمات با هزار و ۹۳۳ پرونده بوده و پرونده‌های قاچاق کالا و ارز با ۶۶۴ پرونده و پرونده‌های حوزه بهداشت دارو و درمان با تعداد ۸۱ فقره در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

وی عنوان کرد: شایان ذکر است بیشترین تخلف‌های ارتکابی موضوع تعزیرات حکومتی از آغاز سال ۹۹ در استان مربوط به تخلف گران فروشی با ۶۵۷ پرونده، عدم درج قیمت با ۴۸۴ پرونده و تخلف حمل کالای قاچاق با تعداد ۳۶۶ پرونده بوده است.

حسینی اظهار داشت: واحدهای گشت اداره کل تعزیرات حکومتی استان کردستان با تشکیل ۹۱ اکیپ گشت از آغاز سال جاری در معیت دستگاه‌های متولی در امر نظارت بر بازار مانند صنعت معدن و تجارت، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی طرح‌های مانند مقابله با گران فروشی و احتکار خودرو، مبارزه با گران فروشی و احتکار لوازم خانگی، طرح مقابله با کرونا را اجرا کرده است.

کد مطلب 4974554

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