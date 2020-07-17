۵ بعلاوه یک خانِ صعب العبور شهرخودرو و بختیاری زاده تا پایان فصل

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری زاده ملی پوش سابق فوتبال کشورمان که سابقه گلزنی در جام جهانی را هم در کارنامه‌اش دارد، به عنوان سرمربی تیم شهرخودرو انتخاب شد تا پس از یحیی گل محمدی و مجتبی سرآسیابی، سومین سرمربی فصل این تیم باشد. شهرخودرو هم پس از نفت مسجد سلیمان و استقلال خوزستان، سومین تجربه سرمربیگری بختیاری زاده و نخستین تجربه وی به عنوان سرمربی در لیگ برتر است.

بختیاری‌زاده در حالی این مسئولیت را پذیرفت که این تیم خوب مشهدی با ۴۲ امتیاز بعد از پرسپولیس و سپاهان در رده سوم جدول قرار دارد و یکی از بخت‌های مهم برای کسب عنوان نایب قهرمانی و سهمیه آسیا است. این اتفاق در صورتی محقق خواهد شد که شهرخودرو و سرمربی جدید و جوانش راهی سخت را با موفقیت طی نمایند.

بختیاری‌زاده که کاندیدای سرمربیگری تیم ملی جوانان هم بود، حالا هدایت شهرخودرو را برعهده دارد و در نخستین تجربه‌اش با این تیم با تیمی در پایین جدول به اسم پارس جنوبی دیدار می کند که این سبک ترین بازی آنها تا پایان فصل است.

شهرخودرو از هفته بیست و ششم به بعد پنج دیدار فشرده و سنگین با تیم های بالای جدول و مدعی دارد که این دیدارها یکی از دیگری سخت تر خواهد بود.

بختیاری زاده بعد از فراغت از دیدار با شاهین بوشهر در جم، در خانه پذیرای تراکتور است. تراکتور که خود یکی از مدعیان این فصل از لیگ برتر است. آنها سپس در هفته بیست و هفتم در آبادان به مصاف صنعت نفتی می‌روند که این تیم هم نیم نگاهی به کسب سهمیه دارد و سپس بار دیگر در خانه باید به میدان بروند و اینبار پذیرای استقلال باشند.

یکی از دشوار ترین دیدارهای باقیمانده این تیم، دیدار با سپاهان است که این بازی در هفته بیست و نهم در اصفهان برگزار می‌شود و می‌تواند بسیار تعیین کننده باشد و در هفته پایانی لیگ هم بختیاری زاده و یارانش در خانه میزبان نساجی خواهند بود که با محمود فکری کاملا متحول شده و به تیمی قابل احترام تبدیل شده است.

این برنامه نشان می‌دهد به جز یک بازی، سایر بازیهای باقی مانده شهرخودر تا پایان مسابقات با تیم‌های نیمه بالای جدول است و چهار بازی مقابل سپاهان، تراکتور، استقلال و صنعت نفت می‌تواند بازیهای ۶ امتیازی و بسیار تعیین کننده باشد.

با این بازیهای باقی مانده باید دید در نهایت تیم خوش ساختار مشهدی که فصلی خوب را تجربه می‌کند لیگ را با چه رتبه‌ای به اتمام خواهد رساند.

برنامه بازیهای باقیمانده شهرخودرو تا پایان فصل به شرح زیر است؛

۱- هفته بیست و پنجم؛ پارس جنوبی جم - شهر خودرو/جایگاه کنونی؛ ۱۳ جدول، تاریخ برگزاری: جمعه ۲۷ تیر

۲- هفته بیست و ششم؛ شهر خودرو - تراکتور/جایگاه کنونی؛ ۴ جدول، تاریخ برگزاری: پنجشنبه ۲ مرداد

۳- هفته بیست و هفتم؛ صنعت نفت - شهرخودرو/جایگاه کنونی؛ ۷ جدول، تاریخ برگزاری؛ چهارشنبه ۸ مرداد

۴- هفته بیست و هشتم؛ شهرخودرو - استقلال/جایگاه کنونی؛ ۶ جدول، تاریخ برگزاری؛ اعلام نشده

۵- هفته بیست و نهم؛ سپاهان - شهرخودرو/ جایگاه کنونی؛ ۲ جدول، تاریخ برگزاری؛ اعلام نشده

۶- هفته سی ام؛ شهرخودرو - نساجی/جایگاه کنونی؛ ۹ جدول، تاریخ برگزاری؛ اعلام نشده