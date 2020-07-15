آلبوم «ای شب» به خوانندگی پوریا اخواص منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «ای شب» عنوان یکی از تازه‌ترین آلبوم‌های منتشر شده در بازار موسیقی است که به آهنگسازی سید امیر طاهری و خوانندگی پوریا اخواص پیش روی شنوندگان قرار گرفت.

در بخش اول آلبوم که در دستگاه همایون پیش روی مخاطبان قرار گرفته، قطعات «چنین که تویی» با شعر حسین منزوی، «ای شب» با شعر نیما یوشیج، «سپید مست»، «بی یاور» با شعر محمد پیشوایی منتشر شده است. ضمن اینکه «پرده آوا: فتراق»، «پرده دوم: خطاب»، «پرده سوم: شمیده»، «پرده چهارم: آنگاه»، «پرده پنجم: انجام» با شعر محمد پیشوایی عنوان آثاری است که در «بیات زند» پیش روی مخاطبان قرار گرفته‌اند.

مهدی حقیقی نوازنده تار، تارباس، پویان منصوری نوازنده بندیر، تار و دمام، سید امیر طاهری نوازنده سه تار، سینا نصرتی نوازنده سه تار، محمدرضا پوستی نوازنده عود، نیما جوزی نوازنده نی، مهبد نبوی نوازنده کمانچه و کمانچه آلتو، ماکان خوی نژاد نوازنده ویولنسل، سینا کریمی نوازنده کنترباس، امیر محمود صفرپور نوازنده تمبک، ساسان بخشی صداربردار – میکس و مستر، محمدرضا پوستی و مهدی حقیقی ناظران ضبط، میلاد نواربافی مترجم، معین هاشمی‌نسب عکاس، وحید محمدی طراح کاور، آیسان حقیقت طراح گرافیک اعضای گروه اجرایی این آلبوم را که در استودیو کنگان پارسه (کرگدن) و آبی رود ضبط شده، تشکیل می‌دهند.

پوریا اخواص از خوانندگان فعال حوزه موسیقی ایرانی است که علاقمندان موسیقی او را به واسطه همکاری طولانی مدت با گروه هم‌آوایان به سرپرستی حسین علیزاده، موسیقیدان برجسته معاصر می‌شناسند.

وی سابقه همکاری با ارکستر موسیقی ملی به رهبری فریدون شهبازیان، گروه خورشید به سرپرستی مجید درخشانی، ارکستر مجلسی رسا به رهبری بهنام ابولقاسم (با اجرای آثاری از فردین خلعتبری) را در کارنامه دارد. از دیگر گروه‌هایی که اخواص با آن‌ها همکاری داشته می‌توان به صنم، نیستان، بحرِ نور و هم‌نوازان حصار اشاره کرد. «سرود مرد سرگردان»، «به یاد لطفی»، «غمنومه فریدون»، «عشقیم گل» و «این هم حکایتی است» هم از جمله آلبوم‌هایی است که با صدای اخواص در بازار موسیقی موجود است.

آلبوم «ای شب» با شماره مجوز ۱۳۹۸-۵۲۴۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماره کتابخانه ملی ۲۶۶۵۲ توسط نشر و پخش جوان در بازار موسیقی عرضه شده است.