گوگل فعالیت کاربران را در اپلیکیشنها بدون اجازه رصد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، روز گذشته شکایتی گروهی علیه گوگل ثبت شد. این شکایت گوگل را متهم می کند حتی در صورتیکه کاربران گزینه عدم اشتراک گذاری اطلاعات را در تنظیمات فعال کنند، اما این شرکت به وسیله اپلیکیشن های مختلف موبایل فعالیت های آنان را رصد می کند.

طبق این شکایت گروهی که در ایالت کالیفرنیا ثبت شده، گوگل حتی پس از خاموش کردن گزینه جمع آوری اطلاعات در تنظیمات، داده های کاربران در اپلیکیشن های خبری، تاکسی آنلاین و غیره ر ا ادامه می دهد.

در متن این شکایت نامه آمده است: حتی هنگامیکه کاربران دستورات گوگل را اجرا و گزینه ردیابی فعالیت های وب و اپلیکیشن را در بخش تنظیمات خاموش می کنند، این شرکت میزان استفاده کاربران از اپلیکیشن ها و اطلاعات مرورگر را جمع آوری می کنند.

این دومین شکایتی است که درباره ردیابی اطلاعات کاربران علیه گوگل ثبت می شود. در ماه ژوئن با ثبت شکایتی، گوگل متهم شد فعالیت های کاربران را در مرورگر کروم حتی در وضعیت ناشناس ردیابی می کند.