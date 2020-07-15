کاهش قیمت نفت در پی موج دوم کرونا/واکسن کرونا، ناجی بازار

محمد دیالمی، کارشناس حوزه بین الملل نفت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سه گزارش معروف ماهیانه نفت از سازمان بین المللی انرژی IEA، آژانس اطلاعات انرژی آمریکا EIA و همچنین سازمان اوپک خیلی خوشبین هستند که بازار در سال ۲۰۲۱ میلادی رشد مثبت مصرف نفت را شاهد باشد، گفت: سازمان اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده بود منفی ۸ میلیو ن و ۱۵۰ هزار بشکه نفت در روز در سال ۲۰۲۰ میلادی کاهش مصرف داریم. این درحالی است که طبق اعلام این سازمان در سال ۲۰۲۱ میلادی شاهد ۶ میلیون و ۹۹۰ هزار بشکه در روز افزایش مصرف خواهیم داشت.

وی افزود: طبق اعلام اوپک که اخیراً اعلام شد در سال ۲۰۲۰ میلادی شاهد منفی ۸ میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه در روز کاهش مصرف هستیم و سال آینده میلادی این رقم به مثبت ۷ میلیون بشکه در روز می‌رسد. بنابراین می‌توان گفت که نهادهای بین المللی ارزیابی مثبتی از بازار آینده نفت دارند.

این کارشناس بین المللی حوزه نفت بیشترین میزان کاهش تولید نفت در ماه گذشته میلادی اوپک را مربوط عربستان با کاهش ۹۲۰ هزار بشکه در روز و عراق ۴۴۹ هزار بشکه در روز دانست و ادامه داد: تولید کنونی نفت اوپک ۲۲.۲۷۱ میلیون بشکه در روز است که نسبت به ماه قبل میلادی ۱.۸۹۳ میلیون بشکه در روز کاهش داشته است.

به گفته دیالمی عربستان در حال حاضر ۷ میلیون و ۵۵۷ هزار بشکه در روز و عراق ۳ میلیون و ۷۱۶ هزار بشکه تولید نفت می‌کند.به این ترتیب می‌توان گفت عراق تعهد ۹۰ درصدی به توافق اوپک پلاس برای کاهش توید داشته است. اما به نظر می‌رسد عربستان اقدام به کاهش بیشتر تولید خود نکند و حتی ممکن است شاهد افزایش تولید آن نیز باشیم چرا که ماه آگوست گرم است و نیاز نیروگاهی عربستان افزایش می‌یابد.

وی با اشاره اینکه قیمت‌های نفت طی یک ماه گذشته به یک ثبات نسبی رسیده است، اظهار داشت: هرچند اخباری درباره شیوع موج دوم کرونا به گوش می‌رسد اما تسهیل محدودیت‌های تردد خوشبینی به افزایش مصرف نفت را افزایش داده است. همین امر شدت اخبار موج دوم شیوع کرونا را کاهش داده است.

این کارشناس حوزه بین الملل نفت با بیان اینکه رقم حدودی ۴۰ دلار برای هر بشکه چندان مورد تأیید اوپک پلاس نیست، گفت: اگر اوپک پلاس تمدید کاهش ۹.۷ میلیون بشکه‌ای در روز را انجام دهد، بازار این میزان را نیز می‌تواند هضم کند. اما اگر موج دوم شیوع کرونا فراگیر شده تا جایی که بازگشت به قرنطینه داشته باشیم انتظار کاهش قیمت را خواهیم داشت.

طبق گفته دیالمی خبر مثبت پیدا شدن واکسن کرونا می‌تواند تأثیر مثبت قابل توجهی بر بازار نفت داشته و تقاضا را افزایش می‌دهد.