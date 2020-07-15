ریل ملی از بورس کالا سر درآورد/ خط آهن چابهار سهمیه‌ دارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، ذوب آهن به عنوان تنها شرکت تولیدکننده ریل ملی از فروش این ریل در معاملات بورس کالا برای اولین بار خبر داد.

در بیانیه ذوب آهن آمده است: از چهارشنبه ۲۵ تیر ماه، برای اولین بار ریل ملی به صورت داوطلبانه در بورس کالا عرضه می‌شود.

این در حالی است که پیش از این عباس خطیبی معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در روز ۱۶ تیر ماه و در مراسم آغاز ریل گذاری خط آهن چابهار-زاهدان با تاکید بر اینکه مجموع طول این پروژه ۷۳۰ کیلومتر است که به ۹۲ هزار تن ریل نیاز دارد، تصریح کرد: هم اکنون ریل گذاری ۶۲۸ کیلومتر از این پروژه در دست اجراست و ۲ هزار تن ریل در مرحله اولیه از شرکت ذوب آهن تأمین شده که می‌تواند ۱۶ کیلومتر ریل مورد نیاز پروژه را فراهم کند.

بورس کالا نیز امروز اعلام کرد که هزار و ۳۲۰ تن ریل آهن در این بورس در معاملات امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه عرضه می‌شود.

هنوز مشخص نیست این حجم از ریل عرضه شده در بورس کالا، قرار است از سوی چه شرکت یا اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای خریداری شود.