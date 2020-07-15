به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، با توجه به برگزار نشدن جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان به شکل مرسوم در سال جاری به جهت تبعات شیوع ویروس کرونا، اداره‌ کل هنرهای نمایشی و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با همراهی انجمن هنرهای نمایشی ایران و انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان، برنامه «خیابان تئاتر ایران» را برگزار می‌کنند.

این برنامه در راستای حمایت از آثار هنرمندان تئاتر کشور با رویکرد استمرار ارتباط شهروندان با تئاتر و به ویژه نمایش‌های خارج از صحنه‌های مرسوم در سه بخشِ «اجرا» با زیرمجموعه‌های «آزاد»، «نمایش‌های آیینی و سنتی» و «نمایش‌های کودک و نوجوان» و همچنین «مسابقه طرح و ایده» و «کارگاه‌های آموزشی» برگزار می‌شود.

متقاضیان حضور در برنامه «خیابان تئاتر ایران» می‌توانند تا تاریخ یکشنبه ۵ مردادماه سال جاری از طریق «بخش ویژه خیابان تئاتر ایران» در تارنمای ایران‌تئاتر به نشانی http://theater.ir اقدام کنند.

فایل pdf فراخوان برنامه «خیابان تئاتر ایران» را اینجا ببینید.