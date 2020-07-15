سیر مطالعاتی کتاب «عبادت یا عبودیت؟» با راهنمایی عادل پیغامی

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به درخواست‌ها و پرسش‌های متعدد همراهان مؤسسه امام موسی صدر، این موسسه تصمیم به از سرگیری دوره‌ها و سیرهای مطالعاتی آثار امام موسی صدر گرفت. تازه‌ترین دوره این سیرها به کتاب «عبادت یا عبودیت؟» اختصاص دارد که با راهنمایی عادل پیغامی، استادیار دانشکده‌ معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود. این دوره با توجه به لزوم توصیه‌های بهداشتی و به جهت مقابله با شیوع کرونا به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

هزینه شرکت در این دوره‌ غیر حضوری سه روزه، ۲۰۰۰۰ تومان است و دانش‌آموختگان در پایان این دوره گواهی الکترونیکی حضور را دریافت می‌کنند. این دوره مطالعاتی از چهارم تا ششم مرداد، ساعت ۱۸ تا ۲۰ در محیط اسکای روم تشکیل خواهد شد. در این دوره تعدادی از مقالات و سخنرانی‌های امام موسی صدر که در کتاب «عبادت یا عبودیت؟» منتشر شده، مطالعه و درباره آنها گفت‌وگو می‌شود. عناوین این مطالب به شرح زیر است:

حج، سفر ایمان در دو بعد آسمانی و زمینی

به پیشواز ایام حج

عید کی ساکت بوده است؟

نادیده گرفتن درد مردم، کفر و الحاد است

پیش به سوی اتحاد و انصاف و اصلاح

ما با خودمان چه کردیم؟

چرا پرچم آرمان خواهی را به دست دشمن سپردید؟

ثبت نام این دوره غیرحضوری به صورت اینترنتی و از سایت فروش آنلاین مؤسسه است. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

پس از ثبت نام، اطلاعات لازم برای ورود به کلاس برای متقاضیان دوره ارسال خواهد شد. همچنین به مناسبت ایام حج و تناسب مقالات ذکر شده با این ایام، خرید آنلاین کتاب عبادت یا عبودیت؟ شامل تخفیف ۱۰ درصدی خواهد بود. نسخه الکترونیک کتاب نیز در فیدیبو در دسترس است.