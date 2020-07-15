به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در حکمی حجت‌الاسلام احسان بی‌آزار تهرانی را به عنوان متولی آستان امامزاده صالح (ع) تهران منصوب کرد.

تا پیش از این، حجت‌الاسلام عبدالعلی گواهی به مدت ۱۰ سال یعنی از سال ۸۹ عهده‌دار این مسئولیت بود.

امامزاده صالح (ع) از زیارتگاه‌های شاخص شمال تهران به شمار می‌رود که در ایام مناسبتی میزبان زائران بسیاری است. بنای این مکان مقدس قبل از پیروزی انقلاب در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی و علی‌اکبر ولایتی، اعضای هیأت امنای امامزاده صالح علیه‌السلام هستند.