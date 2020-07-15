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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۰۸

افتتاح آنلاین اولین نمایشگاه خوشنویسی «میراث ماندگار»

افتتاح آنلاین اولین نمایشگاه خوشنویسی «میراث ماندگار»

اولین نمایشگاه خوشنویسی «میراث ماندگار» با پیام دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران چهارشنبه ۲۵ تیر به صورت آنلاین افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، اولین نمایشگاه مجازی خوشنویسی «میراث ماندگار» با هدف گردآوری آثار سفیران شایسته فرهنگ و هنر ایران از جمله یدالله کابلی خوانساری، امیراحمد فلسفی، الهه خاتمی، فرشته حسینی، محمد حیدری و … چهارشنبه ۲۵ تیر ساعت ۲۲ به‌ شکل مجازی در صفحه اینستاگرام کمیسیون ملی یونسکو به آدرس unesco.iran افتتاح می‌شود.

متن پیام حجت الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران در این باره بدین شرح است:

«بنام خدا

روزگار بس دشواری است. دیدار و باهم بودن و یکدیگر را ندیدن، شده است پروتکل زندگی در این روزها. هنر اما از جنس باهم بودن است و دیدن؛ و ما در فصل غم‌انگیز از هم گریختن و فاصله‌ها، همچنان دست به دامان هنریم و هنرمندان. نوازندگان و خنیاگران در همایش باشکوه ما آمدند و به افتخار سربازان سلامت سازها کوک کردند و نغمه‌ها سردادند. گرافیست‌های خلاق با طراحی‌های زیبای خود و بزرگان فرهنگ و ادب در برنامه‌های زنده کمیسیون و سخنان نغز و پرمغزشان برایمان زیبایی و شور آفریدند؛ و اینک با گشایش نگارخانه مجازی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، شمارا به تماشا می‌خوانیم؛ و این تماشا را آغاز می‌کنیم با چهره‌های درخشانی از هنرمندان محبوب خوشنویس. سربازان فرهنگ و هنر ایران. سفیران شایسته فرهنگ ما. آن‌ها که رونمایی کردند با زیبایی و شکوه از گنجینه‌های شعر و ادب و دانایی این سرزمین. نمایش آثار اعضای شورای خوشنویسی آغاز یک راه است؛ و صدالبته همه خوشنویسان از استادان بزرگ تا جوانان خوش‌ذوق و پرشور همه عضو افتخاری این سازمان هفتادساله و کهن هستند. اینجا خانه همه هنرورزان و اهالی فکر و خرد و دانش است. از این پس جلوه‌هایی از هنر هنرمندان ایرانی و خارجی را به همین شیوه برای دوستداران ایرانی و خارجی به نمایش خواهیم گذاشت. هنر بر کرونا پیروز خواهد شد. فاصله‌ها را در هم خواهد شکست. هنر از جنس باهم بودن و دیدن است؛ و همه را باشکوه و زیبایی گرد هم خواهد آورد. با سپاس از همکاران پرتلاشم و آرزوی شفای هرچه زودتر چندین یار گرفتار آمده در دام ویروس کرونا، همه علاقه‌مندان را به تماشای آثار ۹ استاد برجسته خوشنویسی ایران فرامی‌خوانم. این تماشا را مرهون اندیشه بلند و تلاش خستگی‌ناپذیر استاد چیره‌دست و بااخلاق هنر، استاد محمد حیدری هستیم.

با احترام
حجت‌الله ایوبی»

این نمایشگاه مجازی از طریق آدرس www.gallery.irunesco.org قابل دسترسی خواهد بود.

کد مطلب 4974785

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