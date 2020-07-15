به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مستند «گریز از مرکز» یکی از آثار جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است که با موضوع مهاجرت تهرانی‌ها به دیگر شهرهای کشور تهیه شده است. فریده صارمی کارگردانی این فیلم را برعهده داشته است.

«گریز از مرکز» به موضوع مهاجرت معکوس می‌پردازد؛ مهاجرت از تهران به سایر شهرها و یا روستاها. در این فیلم ۲ نوع مهاجرت بررسی می‌شود؛ مهاجرت دستوری که بحث انتقال کارمندان تهرانی به سایر شهرهاست و مهاجرت داوطلبانه که به صورت فردی با گروهی رخ می‌دهد.

فریده صارمی در یادداشت خود درباره ساخت این فیلم نوشت: «تهران؛ شهری که باید از آن گریخت؛ شهری که گریزی از آن وجود ندارد. کم و بیش ۱۲ میلیون نفر در شهر تهران زندگی پرمخاطره‌ای را تجربه می‌کنند. پس هم مسئولان به فکر سبک کردن جمعیت این شهر هستند و هم بعضی از شهروندان جان‌شان را از مخاطره‌های شهر دور می‌کنند. در فیلم دنبال پاسخی برای این سوال بودم که آیا می‌شود تهران را ترک کرد؟»

عوامل تولید مستند ۴۷ دقیقه‌ای «گریز از مرکز» عبارتند از پژوهشگر، تدوینگر، کارگردان و تهیه‌کننده: فریده صارمی، تصویربرداران: داوود اشرفی، کیوان یوسفی، پویان کفیلی، صدابرداران: اشکان فتاحی، حسام مژدهی، صداگذار: بهرنگ میرزایی، مدیر تولید: محمد غلام‌نژاد، عکاس: سمن لطفی، مجری طرح: موسسه هنرهای تصویری راش، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

فریده صارمی متولد شهر تهران و فارغ التحصیل کارشناسی سینما از دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر و کارشناسی ارشد سینما از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. در پرونده فیلمسازی او، ساخت آثاری چون «اگر شبی از شب‌ها»، «هوای تازه»، «اسکورپیو»، «چند قطعه کودکانه» و «سوی دیگر» به چشم می خورد.