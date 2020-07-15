قول وزارت بهداشت برای تامین نیروی انسانی متخصص لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی امروز چهارشنبه در حاشیه ستاد مدیریت کرونا لرستان در سخنانی با تاکید بر اینکه کمبودهایی در حوزه زیرساخت‌های درمانی لرستان وجود دارد که قدیمی است و باید اصلاح شوند، عنوان کرد: وزارت بهداشت در کنار لرستان است و برای رفع این کمبودها اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه اولین مسئله‌ای که لرستان نیاز دارد توسعه تخت‌های ویژه است، تصریح کرد: در مرحله اول ۳۸ تخت ویژه با همه تجهیزات مرتبط به استان اختصاص یافته است، تا کنون ۲۰ مورد از این تخت‌ها در استان استقرار یافته و ۱۰ مورد دیگر نیز طی چند روز آینده به استان وارد می‌شود، تلاش ما این بوده که تا کمتر از دو هفته آینده همه این تجهیزات و تخت‌های ویژه را تکمیل کنیم.

جان بابایی، تاکید کرد: اگر استان در شهرستان‌ها فضا ایجاد کند، به طور حتم وزارت بهداشت این تجهیزات را تأمین خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه در بحث تجهیزات سرمایه‌ای مانند «سی تی اسکن» در برخی از شهرها مشکل داریم که هفته آینده این مشکل در شهر الشتر رفع خواهد شد، بیان داشت: شهرهای دیگر نیز در لیست خرید وزارت بهداشت هستند که در اختیار شهرستان‌های استان قرار خواهد گرفت.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به مرکز سوختگی لرستان و کمک این وزارتخانه برای به نتیجه رسیدن آن، افزود: همچنین حوزه قلب و عروق استان باید ساماندهی شود و تجهیزات بیشتری برای لرستان در نظر گرفته شود چرا که تجهیزات این حوزه ناکافی است.

حاج بابایی، ادامه داد: خرید این تجهیزات نیز جز لیست خرید وزارت بهداشت است و امیدواریم با تأمین ارز، این تجهیزات نیز در اختیار استان قرار بگیرند.

وی در ادامه با اشاره به مسئله تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه درمان استان، بیان داشت: در این راستا ممکن است به دلیل کرونا نیروهای درمانی استان خسته شده باشند که طی شهریور ماه در توزیع نیروی متخصص توجه بیشتری به لرستان خواهیم داشت.