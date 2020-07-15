به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، فرسودگی اعضای بدن اتفاقی است که با افزایش سن رخ میدهد. غضروفها هم پیر میشوند. سالمندان بسیاری را دیدهایم که به علت درد در پاها توان راه رفتن ندارند. اغلب در آنها غضروف زانو دچار مشکل شده است. آرتروز زانو نام بیماری است که درگیرش شدهاند.
این بیماری رایج زانواز شایعترین شکلهای آرتروز است که بسیاری از فعالیتهای روزمره افراد را مختل میکند. علاوه بر آن بیمار ناچار به تحمل درد شدیدی است. در حال حاضر درمان اساسی برای آن وجود ندارد. تنها با ترزیق داروهای مسکن درد را تخفیف میدهند.
البته دریچه امیدی وجود دارد. استفاده از سلولهای بنیادی سلولهای کوچکی که توانمندی بسیار دارند و در عصر حاضر امید بیماران زیادی در سراسر جهان شدهاند.
محققان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز روی این سلولها برای درمان آرتروز زانو مشغول تحقیق و فعالیت هستند.
تنها درمان بیماران مبتلا به آرتروز مسکن و تزریق کورتن داخل زانو است. از آنجا که رگی در مفصل ها وجود ندارد، تزریق دارو نیز سختیهای خود را دارد و ترمیم آن دشوار است. اما سلولهای بنیادی میتواند درمان مناسبی در این حوزه باشد، خصوصا برای افراد سالمند که دارو مشکلاتی را برای سیستم گوارش آنها ایجاد میکند. درمان با سلولهای بنیادی به مراتب کم خطرتر است، زیرا سلول از بدن فرد گرفته میشود و مشکلات خود ایمنی را نیز ایجاد نمیکند.
در دانشگاه علوم پزشکی مشهد روی چندین گروه بیمار مبتلا به آرتروز زانو با روشهای درمان گوناگون کار شد. نتیجه تحقیقات نشان داد، در گروهی که از سلولهای بنیادی برای درمان استفاده شده بود، بهبود عملکرد غضروف با سرعت بیشتری رخ داده است و البته ماندگاری بالاتری نیز دارد.
سلولهای بنیادی توانمندی تبدیل به سلولهای دیگر را دارند. این سلولها با تمایز یافتن به غضروف عملکرد بیمار را بهبود میدهند. البته این تحقیقات در مرحله پیش بالینی قرار دارد. ستاد توسعه فناوریهای سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز برای توسعه تحقیقات در این حوزه از محققان و پژوهشگران حمایت میکند.
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