سهم سیستان و بلوچستان در تجارت کشور ۲.۵ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، ماندانا زنگنه ظهر امروز در در آئین معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان که در محل این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: ۲/۵ درصد سهم تجارت کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه ۳۷ درصد اشتغال استان سیستان و بلوچستان مربوط به حوزه صنعت است، ادامه داد: همچنین سهم ارزش افزوده سیستان و بلوچستان ۱۴ درصد است.

وی گفت: دولت و وزرات صمت نگاه ویژه ای به استان سیستان و بلوچستان دارند و اقدامات مناسبی در حوزه‌های مختلف چون بندر، ریل گذاری، گاز، مطالعات معدن و غیره انجام شده و همچنین در حال انجام است.

زنگنه با اشاره به اینکه باید با نگاه و شناخت درست از مزیت‌های استان سیستان و بلوچستان به سمت تعالی این منطقه گام بر داریم، افزود: توسعه منابع انسانی در این استان با توجه به ظرفیت خوب این بخش بسیار مهم و قابل توجه است.

وی تصریح کرد: توجه به بخش خصوصی و فعال کردن این بخش در سیستان و بلوچستان امری بسیار مهم است.

گفتنی است در این مراسم و با حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، داوود شهرکی به عنوان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان معرفی شد.