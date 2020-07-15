به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری با بیان اینکه حدود سه و نیم میلیون نفر بازنشسته تأمین اجتماعی داریم، افزود: متناسب سازی حقوق بازنشستگان از مطالبات اصلی آنها بود که با مصوبه هیأت وزیران مبنی بر واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی به اجرا رسیده است.

وی افزود: بازنشستگانی که تا اسفند سال گذشته حقوقی در حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافت می‌کردند با افزایش حقوق سال جاری و همچنین اجرای متناسب‌سازی؛ حقوق آنان برای افراد دارای ۳۰ سال سابقه بیمه پردازی به ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان و برای افراد دارای ۳۵ سال سابقه بیمه پردازی به ۳ میلیون تومان می‌رسد.

سالاری ادامه داد: متناسب سازی منجر به افزایش حقوق تمامی مستمری بگیران تأمین اجتماعی می‌شود و درصد افزایش حقوق برای مستمری بگیرانی که حقوق کمتری دریافت می‌کردند؛ بیشتر خواهد بود و افزایش ناشی از متناسب سازی، برای سنوات مختلف بیمه‌پردازی متفاوت است.

وی گفت: میانگین رقم اضافه شده به حقوق بازنشستگان حداقل بگیر سازمان تأمین اجتماعی، ۶۰۰ هزار تومان است، اما با فرمول مورد توافق با کانون بازنشستگان کشور نهایتاً این موضوع در سنوات مختلف اعمال شد و درباره کسانی که حداقل بگیر نبودند و حقوق بیشتری می‌گرفتند هم این افزایش حقوق شامل حالشان شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره تسهیلات بانکی بازنشستگان گفت: بودجه اختصاص یافته برای پرداخت تسهیلات به بازنشستگان از ۲۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۲,۰۰۰ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته و افزایش ۱۰ برابری داشته است. مبلغ وام قابل پرداخت به بازنشستگان نیز از ۳ میلیون تومان به ۵ میلیون تومان رسیده است.

سالاری با بیان اینکه با بودجه تخصیص یافته، در طول سال جاری امکان پرداخت تسهیلات به ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان وجود دارد، افزود: دریافت کنندگان این تسهیلات توسط کانون‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی سراسر کشور به بانک معرفی می‌شوند و سازوکاری طراحی شده است که دریافت این تسهیلات بدون نیاز به معرفی ضامن و حتی بدون نیاز به مراجعه بازنشستگان به بانک قابل پرداخت است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به سوالی درباره اعتبار دفترچه‌های درمانی این سازمان گفت: پرداخت به موقع مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد منجر به ارتقا اعتبار دفترچه‌ها می‌شود. سال گذشته در چنین ایامی میزان بدهی معوق سازمان تأمین اجتماعی به بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی تابعه وزارت بهداشت به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود و مطالبات مراکز خصوصی و غیر دولتی نیز حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود.

سالاری پرداخت منظم مطالبات جاری و تسویه مطالبات معوق مراکز درمانی طرف قرارداد را از مهمترین و برجسته‌ترین اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی هیچگونه بدهی قطعی شده و معوقه‌ای به مراکز درمانی طرف قرارداد ندارد و پرداخت مطالبات این مراکز مطابق با روال قانونی و در موعد مقرر در حال انجام است.

وی با اشاره به برنامه جدی سازمان تأمین اجتماعی برای راه‌اندازی سامانه نسخه نویسی الکترونیک گفت: در صورت مشارکت پزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد، این آمادگی وجود دارد که سهم سازمان تأمین اجتماعی از هزینه خدمات درمانی به صورت نقدی و در پایان هر روز به حساب مراکز طرف قرارداد واریز شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از حذف کامل دفترچه‌های کاغذی این سازمان تا پایان مهرماه خبر داد و گفت: زیرساخت‌های فنی ما برای پیشگیری از توقف و یا کندی سیستم‌ها در زمان‌های اوج استفاده و ترافیک خدمات در حال تقویت هستند و موضوع دیگری که باید برای حذف دفترچه‌ها مورد توجه قرار گیرد، همکاری مراکز طرف قرارداد بویژه پزشکان با سازمان تأمین اجتماعی برای موفقیت این برنامه است.

سالاری با اشاره به اینکه ۴۵ میلیون نفر در کشورمان دفترچه تأمین اجتماعی دارند، گفت: گام نخست درباره حذف دفترچه تأمین اجتماعی برداشته شد و دفترچه‌های کنونی به تمدید حضوری اعتبار نیاز ندارند و استعلام اعتبار دفترچه‌ها به روش غیرحضوری انجام می‌شود.

وی افزود: پارسال ۹۷ میلیون مورد مراجعه افراد به شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی داشتیم که از این تعداد ۳۸ و نیم میلیون نفر یعنی حدود ۴۰ درصد فقط برای تمدید دفترچه مراجعه می‌کردند و اکنون این مراجعات را نداریم.

سالاری ادامه داد: با حذف صدور کاغذی دفترچه تا پایان مهر امسال، حدود ۱۸ درصد از مراجعه کنندگان به کارگزاری‌ها کاهش می‌یابد و با استفاده از سایر خدمات غیرحضوری همچون درخواست بازنشستگی و سامانه‌های مربوط به تعهدات کوتاه مدت حدود ۲۰ درصد دیگر از مراجعات نیز کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه درباره خدمات این سازمان در ایام شیوع کرونا گفت: در اسفند سال ۱۳۹۸ حدود ۲۲۰ هزار نفر مستحق دریافت بیمه بیکاری بودند، اما به جز این تعداد در فروردین امسال ۶۸۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری نام نویسی کردند که حدود ۵۷۰ هزار نفر، واجد شرایط بودند که به ۹۰ درصد آن‌ها پرداخت شده است.

سالاری درباره واگذاری سهام شستا هم گفت: حتی یک ریال از فروش این سهام را بابت امور جاری هزینه نکرده‌ایم و نخواهیم کرد و این مبلغ مربوط به نسل آینده و پشتوانه سازمان تأمین اجتماعی است و در پی این نیستیم که سرمایه بفروشیم تا خودمان را اداره کنیم.

سالاری با بیان اینکه بورسی شدن برای شفاف‌تر شدن و مشخص شدن قیمت، انجام شد، ادامه داد: مکلفیم تا پایان برنامه ششم توسعه، سهام خود را به حداکثر ۴۰ درصد برسانیم تا بنگاه دار نباشیم و انتصاب مدیرعامل شرکت با ما نباشد و در پی این هستیم مجموعه هتل‌های هما را نیز بورسی کنیم.

وی اضافه کرد: البته از پول حاصل از این فروش‌ها، در جای دیگر سهم می‌خریم. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه اکنون پس انداز برای سازمان تأمین اجتماعی، سخت است، گفت: نیمه نخست پارسال، ماهی هزار و ۵۰۰ تا دو هزار میلیارد تومان، کسری داشتیم، اما از نیمه دوم پارسال تاکنون، کسری نداریم.

سالاری افزود: ماهانه حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باید پرداخت نقدی انجام دهیم که حدود ۷۰ درصد آن برای حقوق سه میلیون نفر بازنشسته است و حدود ۲۰ درصد از مجموع درآمد برای درمان، هزینه می‌شود و حدود ۵ درصد هم برای هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان است. وی گفت: امسال منابع ما حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بیش از مصارف است، اما معمولاً منابع ما وصول نمی‌شود و طلب ما انباشه می‌شود که بخش عمده‌ای از این طلب ما دولت است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، اکنون طلب حسابرسی شده ما تا پایان سال ۱۳۹۶ از دولت، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان است، اما بر اساس محاسبات همکاران ما این رقم حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است و اکنون این رقم حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است که دولت از این رقم ۳۲ هزار میلیارد تومان را در قالب سهام بابت طلب ما واگذار کرد.

سالاری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در قالب طرح مدیران آینده، همه انتصابات ما از مسیر آزمون سازمان سنجش عبور می‌کند و کانون‌های ارزیابی از بین پذیرفته شدگان و با مصاحبه و با توجه به سوابق مدیریتی، او را انتخاب می‌کنند.

وی گفت: «شستا» تابع حاکمیت شرکتی است و هیچ کدام از کارکنان این شرکت‌ها، کارمند سازمان تأمین اجتماعی نیستند و کارمند بخش خصوصی و تابع مقررات آن هستند بنابراین انتصابات در آن جا، روال حاکمیتی شرکتی را دارد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: عرضه سهام «شستا» به ظرفیت بازار سرمایه و بورس بستگی دارد، اما قطعاً بخشی از سهام «شستا» عرضه خواهد شد و ما به ازای آن فوراً سهام می‌خریم.

سالاری گفت: با مدیریت و برنامه ریزی خوب، سازمان تأمین اجتماعی با مشکل اساسی مواجه نخواهد شد، اما برای اطمینان از موفقیت بلند مدت این سازمان به حدود ۴ اصلاحیه در سطح قانون گذاری نیاز داریم.

وی اضافه کرد: بدون این اصلاحات مجبوریم با مضایقه خرج کنیم. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه طرح‌هایی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه آماده کردیم، گفت: مطالبه کارفرمایان، جامعه کارگری و جامعه بازنشستگان این است که به جای هیئت امنا، شورای عالی باشد.

سالاری افزود: این موضوع را مهر پارسال، تفاهم و به دولت ارائه کردیم و در کمیسیون فرعی امور اجتماعی و دولت الکترونیک، مصوب شد و به کمیسیون اصلی رفت و در دستور کار قرار گرفت و این موضوع در دست اقدام است.