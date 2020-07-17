ابراهیم رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به انعقاد قرارداد نظامی بین ایران و سوریه اظهار داشت: این قرارداد بسیار خوب و متوازن است، قطعاً منافع بسیار زیادی دارد و از همه مهمتر باعث تقویت جبهه مقاومت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه انعقاد چنین قراردادهایی بسیار خوب است چرا که به ارتقای روابط ایران و سوریه کمک می‌کند، گفت: طی سال‌های اخیر شاهد حداکثر همکاری و اتحاد بین جمهوری اسلامی ایران و سوریه بوده‌ایم که تأثیرات مثبتی در منطقه دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از یکسو، ما خوشبین هستیم که این قراردادها و توافقات به محدود کردن صهیونیست‌ها و انزوای آنان در منطقه کمک کند و از سوی دیگر، باعث تقویت جبهه مقاومت و فعالان مقاومت در منطقه شود.

رضایی با انتقاد از عدم توجه دولت به ارتقای ارتباط با کشورهای همسایه گفت: یکی از انتقادات ما به دستگاه سیاست خارجی کشور آن است که طی سال‌های گذشته روابط بسیار کمی با کشورهای همسایه برقرار کرد.

وی افزود: ما از یک بازار ۶۰۰ میلیونی در بین همسایگان خود برخوردار هستیم و بر این اساس، ارتباط با همسایگان باید در اولویت سیاست خارجی ما قرار گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه طی سال‌های اخیر ارتباط با همسایگان به حاشیه رفته است و در این سال‌ها دولتمردان فقط به دنبال برقراری ارتباط با چند کشور زورگوی غربی بودند.

رضایی تأکید کرد: ما اگر در هر زمینه‌ای بتوانیم سطح روابطمان را با کشورهای همپیمان و همسایه ارتقا دهیم، برای حفظ منافع ملی کشور ارزشمند و دارای اهمیت است.