ابراهیم عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های کمیته امنیت مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وظایف مشخصی دارد و کمیته امنیت هم که ذیل این کمیسیون فعالیت می‌کند، در راستای وظایفی که تعریف شده است، عمل خواهد کرد.

وی بیان کرد: کمیته امنیت کمیسیون سیاست خارجی مجلس، تاکنون جلسات متعدد و بسیار خوبی را برای پیگیری حادثه نطنز برگزار کرده است و جلسات جدی تری هم به زودی در این راستا برگزار خواهیم کرد.

رئیس کمیته امنیت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم که ابعاد حادثه نطنز را با سایر دستگاه‌های ذیربط مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا علل و عوامل این حادثه به صورت دقیق مشخص شود.

عزیزی بیان کرد: راه‌های پیشگیری از حوادث احتمالی دیگر هم در دستور کار کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است و در این راستا برنامه‌های اساسی داریم.