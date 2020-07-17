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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۲

عزیزی در گفتگو با مهر:

‌کمیته امنیت مجلس ابعاد حادثه نطنز را بررسی می‌کند

‌کمیته امنیت مجلس ابعاد حادثه نطنز را بررسی می‌کند

رئیس کمیته امنیت مجلس گفت: این کمیته تاکنون جلساتی را برای بررسی ابعاد حادثه نطنز برگزار کرده است و جلسات مهم دیگری هم در این باره دارد.

ابراهیم عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های کمیته امنیت مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وظایف مشخصی دارد و کمیته امنیت هم که ذیل این کمیسیون فعالیت می‌کند، در راستای وظایفی که تعریف شده است، عمل خواهد کرد.

وی بیان کرد: کمیته امنیت کمیسیون سیاست خارجی مجلس، تاکنون جلسات متعدد و بسیار خوبی را برای پیگیری حادثه نطنز برگزار کرده است و جلسات جدی تری هم به زودی در این راستا برگزار خواهیم کرد.

رئیس کمیته امنیت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم که ابعاد حادثه نطنز را با سایر دستگاه‌های ذیربط مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا علل و عوامل این حادثه به صورت دقیق مشخص شود.

عزیزی بیان کرد: راه‌های پیشگیری از حوادث احتمالی دیگر هم در دستور کار کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است و در این راستا برنامه‌های اساسی داریم.

کد مطلب 4975073
زهرا علیدادی

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