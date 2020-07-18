به گزارش خبرنگار مهر، شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان باعث تعطیلی بسیاری از امور روزمره زندگی شد و به تبع آن تمامی رویدادها و فعالیت های ورزشی را هم تعطیل کرد. در این راستا بسیاری از رشته های ورزشی از همان ابتدای زمان شیوع کرونا به حالت تعلیق در آمدند که بعد از مدتی رفته رفته برخی از ورزش‌ها توانستند مجوز آغاز فعالیت محدود و تحت پروتکل‌های بهداشتی را دریافت کنند.اما در این شرایط رشته های مهم و المپیکی ایران مثل تکواندو، وزنه برداری و کشتی همچنان زیر سایه سنگین تعطیلی کرونایی باقی ماندند و تا به امروز در بلاتکلیفی به سر می برند.

در این میان، اهالی وزنه‌برداری هم در حالی روزهای باقیمانده تا المپیک توکیو را می گذرانند که فعلاً خبری از آغاز اردوهای تیم ملی نیست و حتی وضعیت برگزاری مسابقات گزینشی المپیک هم در هاله ای از ابهام قرار دارد. ضمن اینکه برنامه رویدادهای بین المللی وزنه برداری نیز هنوز از سوی فدراسیون جهانی اعلام نشده و همچنان سایه‌ای از ابهام و بلاتکلیفی روی این رشته المپیکی قرار گرفته است.

به گفته علی جباری یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی وزنه برداری ایران که به تبعات منفی این بلاتکلیفی تاکید دارد، در این شرایط نمی‌توان به صورت دقیق روی تمام نفرات مد نظر برای کسب سهمیه المپیک نظارت داشت، ولی فعلاً چاره‌ای نیست و باید با شرایط کنونی کنار آمد.

وی معتقد است تنها چند ماه به پایان سال میلادی باقی مانده است و فدراسیون جهانی هم باید زودتر تقویم جدید را اعلام کند. این نگرانی بدان جهت است که فدراسیون جهانی باید مدتها پیش از آغاز هر رویدادی، تقویم را اعلام کند تا فرصتی حداقل یک ماهه تا چهل روزه برای آماده‌سازی وجود داشته باشد. ولی با این اوصاف که همه چیز به حالت تعلیق در آمده هیچ بعید نیست تا دو ماه آینده هیچ مسابقه ای برگزار نشود.

با این وجود نمی توان توقع و انتظارات مردم و متولیان ورزش از رشته وزنه برداری را نادیده گرفت. ملی پوشان وزنه برداری همواره جزو مدال آوران و افتخارآفرینان المپیک بودند و موفقیت آنها در کاروان المپیک ایران به یک روال همیشگی تبدیل شده که این رشته طلایی را نسبت به رشته های کم امید متفاوت می کند..

حال با توجه به وضعیت بحرانی کرونا و تعطیلی تمامی فعالیت های این رشته، باز هم تمام نگاه‌ها به پولادمردان ایران است تا ابتدا بتوانند سهمیه های المپیک را کسب کنند و سپس در این آوردگاه بزرگ به مدال برسند. همین توقع و انتظارات بالا، سنگینی مسئولیت متولیان وزنه برداری و ملی پوشان ایران را دو چندان کرده؛ به خصوص اینکه ملی پوشان هنوز نمی‌دانند از چه زمان می‌توانند در اردوی تیم ملی دست به وزنه شوند و در میادین رسمی به روی تخته بروند.