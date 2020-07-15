به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تشدید کرونا در برخی استان ها، معاونت تربیت بدنی و سلامت، دستورالعمل ممنوعیت برگزاری حضوری کلاسهای تابستانی در شهرهای با وضعیت قرمز و نیز کلانشهر تهران را ابلاغ کرد.

بر این اساس؛ پیرو نامه ابلاغی معاون محترم بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و همچنین دستور العمل ابلاغی معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و دبیر کمیته آموزش و پرورش ستاد ملی مبارزه با کرونا، برگزاری حضوری کلاسهای تابستانی در شهرهای با وضعیت قرمز و بویژه کلانشهر تهران ممنوع است و در صورت الزام به برگزاری صرفاً به صورت غیر حضوری و در بستر فضای مجازی امکان پذیر است.