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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۴۰

بر اساس دستور العمل معاونت تربیت بدنی و سلامت وزات آموزش و پرورش؛

برگزاری حضوری کلاس‌های تابستانی در شهرهای با وضعیت قرمز ممنوع شد

برگزاری حضوری کلاس‌های تابستانی در شهرهای با وضعیت قرمز ممنوع شد

معاونت تربیت بدنی و سلامت وزات آموزش و پرورش با صدور دستورالعملی ممنوعیت برگزاری حضوری کلاسهای تابستانی در شهرهای با وضعیت قرمز و نیز کلانشهر تهران را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تشدید کرونا در برخی استان ها، معاونت تربیت بدنی و سلامت، دستورالعمل ممنوعیت برگزاری حضوری کلاسهای تابستانی در شهرهای با وضعیت قرمز و نیز کلانشهر تهران را ابلاغ کرد.

بر این اساس؛ پیرو نامه ابلاغی معاون محترم بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و همچنین دستور العمل ابلاغی معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و دبیر کمیته آموزش و پرورش ستاد ملی مبارزه با کرونا، برگزاری حضوری کلاسهای تابستانی در شهرهای با وضعیت قرمز و بویژه کلانشهر تهران ممنوع است و در صورت الزام به برگزاری صرفاً به صورت غیر حضوری و در بستر فضای مجازی امکان پذیر است.

کد مطلب 4975097

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