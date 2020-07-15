تزریق گاز به مخزن شوریجه ۵۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سیدابوالحسن محمدی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق با اشاره به لزوم انجام پروژه‌های ذخیره‌سازی برای تأمین گاز مصرفی در کشور گفت: تأمین انرژی پایدار در مناطق شمال و شمال شرق و مسافت و دوری این مناطق از مراکز اصلی تولید گاز در جنوب کشور همواره یکی از دغدغه‌های مدیریت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به‌عنوان تنها تولیدکننده گاز در این مناطق بوده و توسعه شبکه گازرسانی و مصرف روزافزون گاز در کشور اهمیت ذخیره‌سازی را دوچندان کرده است.

وی درباره راه‌اندازی مرکز جمع‌آوری مخزن ذخیره‌سازی شوریجه دی از سوی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران افزود: سال گذشته با هدف تسهیل و انعطاف‌پذیری در فرآیند تولید گاز از مخزن ذخیره‌سازی شوریجه دی، مرکز جمع‌آوری این مجموعه که شامل احداث تأسیسات جمع‌آوری گاز (پانزده راهه)، تابلوهای برق و سیستم‌های کنترل و قطع اضطراری، مشعل سوزا، خطوط لوله تولید و بازتولید و اتصال خطوط لوله چاه‌های تزریقی به مرکز بود، از سوی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران راه‌اندازی شد و در مدار تولید قرار گرفت. در طراحی و اجرای این پروژه یکی از نکات اساسی رعایت موارد اچ‌اس‌یی است که خوشبختانه حادثه‌ای رخ نداده است. افزون بر این، در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از توان تولید سازندگان داخلی و رونق تولید، اغلب تجهیزات در داخل کشور و با استفاده از توان سازندگان و تأمین‌کنندگان داخلی انجام شده است.

محمدی گفت: با توجه به سرمای شدید سال گذشته در بخش‌های شمال و شمال شرق کشور و قطع واردات گاز از کشور ترکمنستان در آن مقطع، بازتولید گاز از مخزن ذخیره‌سازی شوریجه دی به‌عنوان تنها مخزن ذخیره‌سازی گاز در شمال شرق کشور و بزرگ‌ترین مخزن ذخیره‌سازی خاورمیانه به میزان ۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که کمک مؤثری به شبکه تأمین گاز مصارف خانگی و صنعتی این ۶ استان کرد.

وی همچنین به مقدار تزریق گاز طبیعی به مخزن شوریجه در چهار ماه ابتدایی امسال اشاره کرد و افزود: تاکنون ۹۵۰ میلیون مترمکعب گاز به این مخزن تزریق شده که ۹۷ درصد برنامه تزریق است. این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و انتظار می‌رود با تحقق برنامه تزریق و ذخیره‌سازی گاز، بتوانیم امسال در اوج مصرف روزانه حدود ۱۷ میلیون مترمکعب از این مخزن برداشت کنیم.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق درباره حداکثر گاز روزانه تزریق‌شده و بازتولید از مخزن شوریجه دی اظهار کرد: در فصل گرما روزانه حداکثر ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب گاز به مخزن تزریق می‌شود و در اوج سرما حداکثر حدود ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب بازتولید صورت می‌گیرد، همچنین از ابتدای بهره‌برداری این طرح در سال ۹۳ تاکنون ۸ میلیارد و ۷۶۳ میلیون مترمکعب گاز تزریق و ذخیره شد و ۷ میلیارد و ۲۶۴ میلیون مترمکعب گاز بازتولید شده است.

محمدی درباره تعمیرات اساسی تأسیسات مرکز ذخیره‌سازی گفت: انجام تعمیرات اساسی سالیانه تأسیسات مرتبط با این مجموعه، شامل تأسیسات جمع‌آوری گاز، یک مرکز تفکیک، ۱۰ حلقه چاه تولیدی - تزریقی، چاه‌های تولیدی شوریجه دی، هم‌زمان با تبدیل وضعیت چاه‌ها از تزریقی به تولیدی انجام می‌شود.

مخزن شوریجه دی میدان خانگیران، یکی از مهم‌ترین سازنده‌های گازی این میدان است که در سال ۶۶ کشف و به بهره‌برداری رسید. این مخزن عمدتاً از ماسه سنگ تشکیل و به دلیل شرایط خوب مخزنی برای ذخیره‌سازی گاز انتخاب و عملیات ذخیره‌سازی گاز در این مخزن پس از تکمیل مطالعات اولیه و امکان‌سنجی ذخیره‌سازی گاز، از سال ۹۳ شروع شده است. در نخستین سال بهره‌برداری از این مخزن ذخیره‌سازی ۹۳۶ میلیون مترمکعب گاز از این مخزن باز تولید و در سال‌های بعد تا پایان سال ۹۷ به ترتیب ۹۰۶، ۱۲۶۲، ۱۲۶۰ و ۱۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز باز تولید شده است.