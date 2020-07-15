به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی انتشار خبری در یکی از خبرگزاریها مبنی بر صدور دستور اعاده دادرسی سه متهم اعدامی حوادث آبان ماه، مرکز رسانه قوه قضائیه ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد همچنانکه روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اعلام کرد «ممکن است در فرایند قانونی اجرای احکام، دادرسیهای فوقالعاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری چه در این پرونده و چه در سایر پروندهها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند». بنابراین در این پرونده نیز در صورت وصول درخواست، قوه قضائیه طبق روال قانونی به آن رسیدگی خواهد کرد اما تا کنون درخواستی از جانب وکلای متهمین واصل نشده است.
اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه مبنی بر توقف اجرای حکم ۳ اعدامی
وکلای متهمین درخواستی برای اعمال ماده ۴۷۷ نکرده اند
مرکز رسانه قوه قضائیه در اطلاعیه ای از کذب بودن خبر یکی از رسانه ها مبنی بر توقف اجرای حکم سه اعدامی خبر داد.
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