خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ؛ این هفته ماجرای تعطیلی موزه‌ها در این هفته نیز یکی از چالش‌ها بود. انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران یکی از مشاغلی که برای یک هفته تعطیل خواهند شد را موزه‌ها و باغ موزه‌های استان تهران اعلام کرد.

این درحالی بود که چنین تعطیلی‌هایی را معمولاً ستاد مبارزه با کرونا اعلام می‌کرد اما این بار استاندار این خبر را داده بود. از طرف دیگر وزارت میراث فرهنگی در این‌باره سکوت کرده و هیچ خبری درباره تعطیلی موزه‌ها اعلام نمی‌کرد تا اینکه موزه داران گفتند که گویا تنها بازدیدها تعطیل شده و کارکنان موزه‌ها باید همچنان داخل موزه حضور داشته باشند.

پیش از این اما استانداران برخی از استان‌ها اعلام کرده بودند که موزه‌ها تعطیل هستند مانند لرستان و کرمانشاه.

لزوم دوره آموزش کارشناس ارزیابی اقامتگاه بوم گردی ابلاغ شد

سال ۱۳۹۸، دوره آموزشی «کارشناس ارزیابی و مدیرفنی طرح تطبیق ضوابط تأسیسات گردشگری» و همچنین «ضوابط بهره‌برداری، ارزیابی و درجه‌بندی اقامتگاه‌های بوم‌گردی» توسط وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابلاغ شده بود.

اما به تازگی زاهد شفیعی مدیرکل دفتر مطالعات آموزش گردشگری با بیان اینکه هدف از طراحی دوره آموزشی تکمیلی «کارشناس ارزیابی اقامتگاه بوم‌گردی»، تسلط کامل کارشناسان ارزیابی تأسیسات گردشگری نسبت به ضوابط و ویژگی‌های اقامتگاه‌های بوم‌گردی است؛ گفت: از این پس کارشناسان ارزیابی تأسیسات گردشگری برای دریافت مجوز ارزیابی اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ملزم به گذراندن دوره آموزشی تکمیلی «کارشناس ارزیابی اقامتگاه بوم‌گردی» هستند.

وی درباره محتوا و نحوه اجرای دوره مذکور گفت: این دوره آموزشی به صورت کارگاه‌های عملی تشریح ضوابط ساختمان و تأسیسات، تجهیزات و ملزومات، خدمات به میهمان، منابع انسانی و آموزش، ایمنی و بهداشت و توسعه پایدار و دسترسی، مطابق با «ضوابط بهره‌برداری، ارزیابی و درجه‌بندی اقامتگاه‌های بوم‌گردی» به مدت ۱۲ ساعت برگزار می‌شود.

کاهش شدید درآمد موزه‌ها و اماکن تاریخی پس از کرونا

این هفته نخستین نشست هیئت امنای مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی که با حضور اعضای هیئت امنای مجموعه‌های ملی، معاونان و مدیران وزارتخانه و ۱۲ استان، به‌شکل ویدئوکنفرانس، در کاخ سعدآباد برگزار شد، در این نشست علی‌اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی گفت: موزه‌ها در سه ماه اول سال ۸۰۰ میلیون تومان درآمد داشتند درحالی که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد تومان درآمد به دست آورده بودند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: در قالب هیئت امنایی شدن، تلاش می‌کنیم تا فارغ از بودجه و امکانات دولتی بتوانیم از امکانات و کمک‌های بیرونی نیز استفاده کنیم، تا کنون محدودیت‌های قانونی برای استفاده از این امکانات داشتیم در حالی که بسیاری از ایرانیان داخل و خارج از کشور علاقه‌مند بودند تا در اداره این اماکن مهم، مشارکت کنند و به موضوع میراث‌فرهنگی کشور بپردازند.

مونسان گفت: سال گذشته ۷۰ میلیارد تومان میزان درآمد وزارتخانه در قالب فروش بلیت و برنامه‌های اجرا شده در اماکن تاریخی بود که این درآمد بین این اماکن برای نگهداشت آن‌ها توزیع شد. با این روندی که به‌دلیل شیوع ویروس کرونا برای موزه‌ها ایجاد شده است، تا پایان سال درآمد زیادی نخواهیم داشت و با یک چالش در نگهداشت این اماکن روبه‌رو خواهیم بود.

غلامعلی حدادعادل به عنوان عضو حقیقی هیئت امنای مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی در این نشست گفت: پیشنهاد می‌کنم در کنار اماکن تاریخی کشورمان یک فروشگاه راه اندازی شود.

خاموشی دو هفته‌ای موزه فرش

در همین هفته بود که خبرگزاری مهر گزارشی را پیرو خاموشی در موزه ملی فرش منتشر کرد در این گزارش آمده بود که دو هفته است این موزه برق ندارد و رئیس آن هم علت را در فرسودگی دستگاه‌ها اعلام کرده بود اگرچه یکی از راهنمایان گردشگری نیز از مشکلات دیگر موزه هم گلایه کرده و گفته بود که نبود برق و گرمای محیط و افزایش حشرات شرایط نامناسبی را برای حشرات به وجود می‌آورد. ضمن اینکه ناامنی را نیز برای موزه ایجاد می‌کند.

در همین راستا شرکت نیروی برق در واکنش به این خبر، از پیگیر نبودن مسئولان موزه به رغم پیشنهاد مساعدت به آنها خبر داد و در نامه‌ای نوشت: بامداد روز یکشنبه اول تیر ماه به دنبال قطع برق موزه ملی فرش، کارشناسان این شرکت به محل اعزام و با بررسی انجام شده مشخص شد قطعی برق به دلیل سوختگی ترانس اختصاصی آن مجموعه و بعد از نقطه تحویل انرژی از شبکه توزیع برق بوده و تأمین و جایگزینی ترانس مزبور به عهده مشترک بوده و ارتباطی به شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ندارد. در همین راستا مشاوره و راهنمایی‌های لازم به منظور جایگزینی ترانس سوخته و حتی پیشنهاد مساعدت و احداث برق موقت جهت تأمین امنیت موزه ملی فرش به مدیریت آن مجموعه داده شده ولی تاکنون پیگیری لازم از جانب مسئولان موزه فرش بابت تأمین برق موزه (دائم یا موقت) به عمل نیامده است.

تمرکز بر تورهای داخلی و خانوادگی؛ پیشنهاد ایران به اعضای OIC

در این هفته وبینار تأثیر کووید – ۱۹ بر گردشگری کشورهای OIC برگزار شد و در این وبینار نمایندگان ایران پیشنهاد تمرکز بر تورهای داخلی خانوادگی را به‌عنوان ایده نو ارائه کردند.

این وبینار با حضور ۴۱ نماینده از ۲۵ کشور عضو و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی و باحضور مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری و همچنین رابط وزارت‌خانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در «کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی سازمان همکاری‌های اسلامی» یا «کومسک»(COMCEC) به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد.

نماینده سازمان جهانی گردشگری ضمن اعلام پیش‌بینی کاهش ۶۰ تا ۸۰ درصدی گردشگران بین‌المللی در جهان، بیان کرد که بیشترین نرخ کاهش گردشگران بین‌المللی و ضررهای ناشی از آن در بازه زمانی ژانویه تا آوریل در میان مناطق مختلف دنیا متعلق به آسیا – اقیانوسیه منفی ۵۱ درصد و خاورمیانه منفی ۴۰ درصد بوده است.

مرمت خانه امام جمعه در مرحله تأیید شورای فنی

چهار ماه از ارائه طرح مرمت خانه امام جمعه به شورای فنی صندوق احیای آثار تاریخی گذشت ولی هنوز این شورا تأیید نهایی را نداده است.

۲۷ اسفند سال ۹۸ طرح مرمت خانه امام جمعه توسط بهره برداری که قبلاً هم خانه آقاجان نسب بابل را مرمت و به بهره برداری رسانده به شورای فنی صندوق احیای آثار تاریخی ارسال شد در آن زمان ایراداتی به طرح گرفتند و دوباره قرار شد تا سرمایه گذار این ایرادات را برطرف کند.

حالا این روند آنقدر طولانی شده که می‌توان گفت ۴ ماه از ارائه طرح اولیه گذشته است و این طرح همچنان در حال رفت و برگشت است.

خانه تاریخی امام جمعه قرار است کاربری فرهنگی و پذیرایی داشته باشد ولی هنوز معطل طرح مرمتی مانده است. در این باره هادی میرزایی مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: پروژه مرمت و بهره برداری از خانه تاریخی امام جمعه تهران در مرحله طراحی و اخذ تأیید شورای فنی است. سرمایه گذاری که قرار است برای این بنا کاربری فرهنگی و پذیرایی ایجاد کند، مشاور طرح را معرفی و طرح استحکام بخشی و مرمت را تنظیم کرده این اقدام حداقل سه تا چهارماه طول می‌کشید. ما به این طرح ایراد گرفتیم و آن را برگشت دادیم تا دوباره اصلاح شود.

استفاده از طرح شلوار بختیاری برای برند مد و لباس فرانسه!

این هفته خبرگزاری مهر در گزارشی درباره یکی از فعالان گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری منتشر کرد که خبر از انتقال فرهنگ بختیاری‌ها به اروپایی‌ها داشت. فریدون رئیسی دهکردی در حال حاضر بازرس جامعه هتلداران کشور و رئیس جامعه هتلداران استان چهارمحال و بختیاری است. او می‌گفت: دخترم سرپرست طراحان ایوسن‌لوران پاریس است شلوار بختیاری یا همان دبیت را به رنگ‌های مختلف طراحی کرده و زنان فرانسوی هم از آن استقبال می‌کنند.