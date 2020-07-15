به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از مراکز درمانی لرستان در سخنانی با اشاره به وضعیت شیوع بیماری در استان، اظهار داشت: مرگ و میر بیماران کرونایی در لرستان نسبت به ابتلاء و استان‌های دیگر کمتر بوده است.

وی، عنوان کرد: این امر به واسطه اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته از سوی کادر درمانی استان و همچنین سایر مسئولان بوده است.

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: به واسطه تلاش‌های صورت گرفته از سوی کادر درمانی، قسمت اعظمی از بیماران مبتلا به کرونا نجات پیدا می‌کنند، اما نگرانی ما در لرستان ابتلای افراد میانسال به این بیماری است و در این راستا باید کار زیادی بر روی آموزش مردم در استان انجام گیرد تا حلقه سرایت و انتقال متوقف شود.

جان بابایی، ادامه داد: همچنین کمبودهایی در رابطه با تجهیزات پزشکی در شهرستان‌های استان وجود دارد که ما لیست آنها را جمع آوری کرده‌ایم، همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص در استان را تا شهریور ماه رفع خواهیم کرد.