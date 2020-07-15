همکاری ارتش و کمیته امداد برای کمک به نیازمندان استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، ناخدا یکم جعفر تذکر عصر چهارشنبه در نشست امضای تفاهم‌نامه همکاری بین پایگاه دریایی بوشهر و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر اظهار داشت: کمک به نیازمندان و حمایت از محرومان را به عنوان یک وظیفه مهم در دستور کار داریم.

وی بیان کرد: همکاری بین پایگاه دریایی بوشهر و کمیته امداد در راستای ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در فرهنگ اسلامی و کمک به نیازمندان و حمایت از ایتام و محسنین انجام می‌شود.

فرمانده پایگاه دریایی بوشهر خاطرنشان کرد: در همین راستا تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی مابین پایگاه دریایی بوشهر و اداره کل امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر امضا شد.

وی گفت: این تفاهم نامه مشترک در راستای مشارکت نظام یافته در طرح تأمین وسایل ضروری نیازمندان (بویژه وسایل سرمایشی) با بهره گیری متقابل از ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق اهداف تفاهم‌نامه با رویکرد محرومیت زدایی از استان منعقد شد.

حمایت ارتش از خانواده‌های نیازمند

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر نیز اظهار داشت: هدف از این تفاهم نامه حمایت از خانواده‌های نیازمند و آبرومند تحت حمایت کمیته امداد بر اساس نیازهای ضروری است.

احمد لطفی با تقدیر از نگاه ویژه نیروی دریایی ارتش برای کمک به محرومان و نیازمندان، اضافه کرد: اجرای این تفاهم نامه نقش مهمی در کمک به نیازمندان خواهد داشت.

تأمین تعداد ۱۰۰ دستگاه یخچال به مبلغ سه میلیارد ریال به‌صورت هم افزایی ۵۰ درصد کمیته امداد و ۵۰ درصد پایگاه دریایی بوشهر از جمله مفاد این تفاهم‌نامه است.

همچنین مقرر شد کمیته امداد نسبت به اعطای تسهیلات ۳۰ میلیون ریالی کارگشایی ویژه پرسنل بازنشسته نیازمند اقدام کند.

ضمناً مقرر شد بر اساس این تفاهم‌نامه، پایگاه دریایی بوشهر نسبت به تأمین ۱۰ واحد مسکونی سازمانی برای کارکنان دارای مشکل مسکن امداد فراهم کند.