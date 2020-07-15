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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۲۲:۵۷

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران:

نماز جمعه ۲۷ تیر ماه در تمام نقاط استان تهران اقامه می شود

نماز جمعه ۲۷ تیر ماه در تمام نقاط استان تهران اقامه می شود

تهران- رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران گفت: نماز جمعه ۲۷ تیر ماه در تمام نقاط استان تهران اقامه می شود.

حجت الاسلام محمود سیاح در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نماز جمعه این هفته در همه ۳۸ پایگاه نماز جمعه استان خبر داد و اظهار داشت: نماز جمعه ۲۷ تیر ماه در تمام نقاط استان تهران اقامه می‌شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران بیان داشت: از همه نمازگزاران می‌خواهیم که با رعایت پروتکل‌ها و به همراه داشتن وسایل شخصی مثل مهر و سجاده به کاهش شیوع ویروس کمک کنند.

بر اساس این گزارش طبق تصمیم ستاد مقابله با کرونا برای کاهش شیوع در تهران یک هفته اعمال محدودیت اعلام شده که این محدودیت‌ها از روز سه شنبه ۲۴ تیرماه آغاز و تا یک هفته ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4975284

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