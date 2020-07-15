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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۰:۵۷

آیت الله علوی گرگانی:

دلبستگی بیش از حد به خارج از کشور، مردم را دلسرد کرده است

دلبستگی بیش از حد به خارج از کشور، مردم را دلسرد کرده است

قم - آیت الله علوی گرگانی در نامه ای به رئیس جمهور ضمن ابراز گلایه از بی ثباتی و گرانی قیمت‌ها، دلبستگی بیش از حد به خارج از کشور را عامل دلسردی مردم بیان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر آیت الله علوی گرگانی در نامه‌ای به رئیس جمهور ضمن ابراز گلایه از بی ثباتی و گرانی قیمت‌ها، دلبستگی بیش از حد به خارج از کشور را عامل دلسردی مردم بیان می‌کند و می‌گوید: ضعف نظارت و افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی مردم را آزرده خاطر کرده است.

متن نامه به این شرح است:

بسمه تعالی

ریاست محترم جمهور جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای روحانی زید عزه

سلام علیکم

شرایط فعلی جامعه و ناله‌های قشر مستضعف و متوسط جامعه از فشار گرانی و بی ثباتی قیمتها قلب هر انسان دلسوز نسبت به مملکت را می‌آزارد.

افزایش بی حساب و کتاب قیمت ارز و سکه و افزایش اجاره بها در کنار کوتاهی برخی مدیران در سالهای گذشته برای حل مشکلات مردم و دلبستگی بیش از حد به خارج از کشور، مردم را دلسرد کرده است.

گر چه مدیران دولتی و مسئولین امر با توجه به فشارهای تحریم تلاش‌هایی را مبذول داشته‌اند، لکن این تلاش‌ها برای مردم ملموس نبوده و مردم از ضعف نظارت و افزایش بی رویه قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی سخت آزرده خاطر گشته‌اند که باید هر چه سریع‌تر فکر عاجلی برای آن بشود.

تلاش برای افتتاح طرح‌های نیمه تمام و تأمین کالاهای اساسی گر چه لازم و ضروری است اما بسنده کردن به این مسائل و آمارهای مدیران و بی توجهی به کف بازار و خواسته‌های به حق مردم موجب پشیمانی خواهد بود، لذا لازم است هر چه سریع‌تر فکری کرده و با تقویت نظارت بر بازار و کاهش قیمت دلار به قیمتهای سابق و ثبات بخشی به اقتصاد کشور جبران کاستی‌ها شود.

والسلام علی من اتبع الهدی

۲۴/‏۴/‏۹۹

کد مطلب 4975303

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    نظرات

    • IR ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      1 0
      پاسخ
      جناب حاج آقا علوی گرگانی ، گوش این دولت به این حرفها بدهکار نیست ... اینها گوش های خود رو محکم گرفتن و اصلاً توجهی به وضعیت معیشت مردم ندارن. فقط می گن ما کمبود نداریم بله اما با چه قیمتی؟

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