به گزارش خبرگزاری مهر آیت الله علوی گرگانی در نامهای به رئیس جمهور ضمن ابراز گلایه از بی ثباتی و گرانی قیمتها، دلبستگی بیش از حد به خارج از کشور را عامل دلسردی مردم بیان میکند و میگوید: ضعف نظارت و افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی مردم را آزرده خاطر کرده است.
متن نامه به این شرح است:
بسمه تعالی
ریاست محترم جمهور جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای روحانی زید عزه
سلام علیکم
شرایط فعلی جامعه و نالههای قشر مستضعف و متوسط جامعه از فشار گرانی و بی ثباتی قیمتها قلب هر انسان دلسوز نسبت به مملکت را میآزارد.
افزایش بی حساب و کتاب قیمت ارز و سکه و افزایش اجاره بها در کنار کوتاهی برخی مدیران در سالهای گذشته برای حل مشکلات مردم و دلبستگی بیش از حد به خارج از کشور، مردم را دلسرد کرده است.
گر چه مدیران دولتی و مسئولین امر با توجه به فشارهای تحریم تلاشهایی را مبذول داشتهاند، لکن این تلاشها برای مردم ملموس نبوده و مردم از ضعف نظارت و افزایش بی رویه قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی سخت آزرده خاطر گشتهاند که باید هر چه سریعتر فکر عاجلی برای آن بشود.
تلاش برای افتتاح طرحهای نیمه تمام و تأمین کالاهای اساسی گر چه لازم و ضروری است اما بسنده کردن به این مسائل و آمارهای مدیران و بی توجهی به کف بازار و خواستههای به حق مردم موجب پشیمانی خواهد بود، لذا لازم است هر چه سریعتر فکری کرده و با تقویت نظارت بر بازار و کاهش قیمت دلار به قیمتهای سابق و ثبات بخشی به اقتصاد کشور جبران کاستیها شود.
والسلام علی من اتبع الهدی
۲۴/۴/۹۹
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