آمریکا ۸ فرد و شرکت روسی را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم ۸ فرد و شرکت روسی به اتهام ارتباط با تاجر روسی که واشنگتن وی را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ این کشور متهم کرده است، خبر داد.

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که سه فرد و پنج شرکت روسی به دلیل ارتباط با «یوگنی پریگوژین» تاجر روس که سال گذشته از سوی این وزارتخانه به تلاش برای مداخله در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ متهم شده بود، مورد تحریم قرار گرفته اند.

سه فرد روسی تحریم شده همچنین از سوی ایالات متحده به دخالت داشتن در درگیری‌های مسلحانه در منطقه «دونباس» در شرق اوکراین متهم شده اند.