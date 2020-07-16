  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۹:۱۶

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خبر داد

شیب صعودی مبتلایان به کرونا در خراسان شمالی/ بازگشت محدودیت‌ها

شیب صعودی مبتلایان به کرونا در خراسان شمالی/ بازگشت محدودیت‌ها

بجنورد- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: اگر مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی اهمیت ندهند، مرگ و میر نیز مانند تعداد بیماران شیب صعودی پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی سید احمد هاشمی در خصوص وضعیت مبتلایان به کرونا در استان اظهار کرد: وضعیت خراسان شمالی طی دو هفته اخیر به سمتی پیش رفت که دو شهرستان بجنورد و گرمه در وضعیت قرمز قرار گرفتند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه در حال حاضر در استان آمار مرگ و میر کرونایی دارای شیب صعودی نیست، افزود: اگر مردم همچنان به رعایت پروتکل‌های بهداشتی اهمیت ندهند همان‌طور که شاهد افزایش موارد بستری بیماران کرونا طی دو هفته اخیر بودیم امکان صعودی شدن شیب مرگ و میر نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: با افزایش آمار مبتلایان به کرونا مجبور هستیم دوباره به روزهای قبل از عید نوروز که محدودیت‌ها بیشتر بود، برگردیم و علت افزایش این آمار عدم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، عدم استفاده از ماسک و حضور در تجمعات و مراسم است.

هاشمی عامل اصلی افزایش آمار مبتلایان را بی‌توجهی مردم نسبت به بیماری کرونا عنوان کرد و افزود: مردم نسبت به این بیماری احساس عادی شدن دارند و مانند اوایل شیوع کرونا، ترس از آن ندارند که این احساس درست نیست و مردم باید بدانند که این بیماری از بین نرفته و یا ضعیف‌تر نشده است.

وی ماسک را عامل مهمی در پیشگیری از بیماری کرونا خواند و گفت: افراد چه ناقل بیماری باشند و یا نباشند زدن ماسک در محیط عمومی و تجمعات الزامی است.

هاشمی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به افزایش میزان شیوع کرونا در استان، در پروتکل‌های تعریف شده، تجمعاتی مثل مراسم عروسی، عزا، باشگاه‌های ورزشی و استخرها تا اطلاع ثانوی تعطیل است همچنین برگزاری امتحان‌های حضوری دانشگاه‌ها نیز لغو شده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اظهار داشت: اینکه فردی به بیماری کرونا مبتلا شده از دوباره گرفتن این بیماری ایمن است هنوز به اثبات نرسیده و واکسن و داروی ثابت شده ای برای این بیماری تاکنون کشف نشده است.

هاشمی ادامه داد: بهترین درمان برای بیماران کرونایی، مراقبت مناسب در بیمارستان برای بیماران بدحال و قرنطینه برای جلوگیری از انتقال بیماری است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در خصوص علائم ابتلای به کرونا در کودکان گفت: این علائم به صورت تنگی نفس شدید، سیاه شدن لب‌ها، تب خیلی شدید و طولانی، اختلال هوشیاری است.

وی با اشاره به اجباری شدن ماسک گفت: حضور کارمندان در ادارات بدون ماسک ممنوع است و با آن‌ها برخورد می‌شود همچنین کارمندان باید از ارائه خدمات به افرادی که ماسک نمی‌زنند خودداری کنند.

هاشمی در خصوص شایعه کمبود تخت‌های بیمارستانی در استان گفت: خوشبختانه در تعداد تخت‌های خالی کمبود نداریم و در بیمارستان امام حسن (ع)، دو بخش با ۱۰۰ تخت، خالی است.

وی اظهار کرد: در مواقع بحران پیش‌بینی لازم انجام شده و در صورت نیاز از ظرفیت‌های بیمارستان‌های ارتش و تامین اجتماعی استفاده می‌کنیم همچنین سپاه استان نیز آمادگی خود را در خصوص تامین اقامت‌گاه اعلام کرده است.

کد مطلب 4975338

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه