به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی سید احمد هاشمی در خصوص وضعیت مبتلایان به کرونا در استان اظهار کرد: وضعیت خراسان شمالی طی دو هفته اخیر به سمتی پیش رفت که دو شهرستان بجنورد و گرمه در وضعیت قرمز قرار گرفتند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه در حال حاضر در استان آمار مرگ و میر کرونایی دارای شیب صعودی نیست، افزود: اگر مردم همچنان به رعایت پروتکل‌های بهداشتی اهمیت ندهند همان‌طور که شاهد افزایش موارد بستری بیماران کرونا طی دو هفته اخیر بودیم امکان صعودی شدن شیب مرگ و میر نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: با افزایش آمار مبتلایان به کرونا مجبور هستیم دوباره به روزهای قبل از عید نوروز که محدودیت‌ها بیشتر بود، برگردیم و علت افزایش این آمار عدم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، عدم استفاده از ماسک و حضور در تجمعات و مراسم است.

هاشمی عامل اصلی افزایش آمار مبتلایان را بی‌توجهی مردم نسبت به بیماری کرونا عنوان کرد و افزود: مردم نسبت به این بیماری احساس عادی شدن دارند و مانند اوایل شیوع کرونا، ترس از آن ندارند که این احساس درست نیست و مردم باید بدانند که این بیماری از بین نرفته و یا ضعیف‌تر نشده است.

وی ماسک را عامل مهمی در پیشگیری از بیماری کرونا خواند و گفت: افراد چه ناقل بیماری باشند و یا نباشند زدن ماسک در محیط عمومی و تجمعات الزامی است.

هاشمی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به افزایش میزان شیوع کرونا در استان، در پروتکل‌های تعریف شده، تجمعاتی مثل مراسم عروسی، عزا، باشگاه‌های ورزشی و استخرها تا اطلاع ثانوی تعطیل است همچنین برگزاری امتحان‌های حضوری دانشگاه‌ها نیز لغو شده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اظهار داشت: اینکه فردی به بیماری کرونا مبتلا شده از دوباره گرفتن این بیماری ایمن است هنوز به اثبات نرسیده و واکسن و داروی ثابت شده ای برای این بیماری تاکنون کشف نشده است.

هاشمی ادامه داد: بهترین درمان برای بیماران کرونایی، مراقبت مناسب در بیمارستان برای بیماران بدحال و قرنطینه برای جلوگیری از انتقال بیماری است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در خصوص علائم ابتلای به کرونا در کودکان گفت: این علائم به صورت تنگی نفس شدید، سیاه شدن لب‌ها، تب خیلی شدید و طولانی، اختلال هوشیاری است.

وی با اشاره به اجباری شدن ماسک گفت: حضور کارمندان در ادارات بدون ماسک ممنوع است و با آن‌ها برخورد می‌شود همچنین کارمندان باید از ارائه خدمات به افرادی که ماسک نمی‌زنند خودداری کنند.

هاشمی در خصوص شایعه کمبود تخت‌های بیمارستانی در استان گفت: خوشبختانه در تعداد تخت‌های خالی کمبود نداریم و در بیمارستان امام حسن (ع)، دو بخش با ۱۰۰ تخت، خالی است.

وی اظهار کرد: در مواقع بحران پیش‌بینی لازم انجام شده و در صورت نیاز از ظرفیت‌های بیمارستان‌های ارتش و تامین اجتماعی استفاده می‌کنیم همچنین سپاه استان نیز آمادگی خود را در خصوص تامین اقامت‌گاه اعلام کرده است.