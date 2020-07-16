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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۹:۴۷

نمایندگان جهاد اسلامی و حزب الله؛

وحدت در برابر توطئه های آمریکایی- صهیونیستی در منطقه یک ضرورت است

وحدت در برابر توطئه های آمریکایی- صهیونیستی در منطقه یک ضرورت است

نمایندگان جنبش های جهاد اسلامی و حزب الله لبنان در دیدار با یکدیگر در بیروت بر ضرورت وحدت در برابر توطئه های آمریکایی- صهیونیستی در منطقه تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «احسان عطایا» نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در لبنان با «حسن حب الله» عضو شورای سیاسی حزب الله و «عطا الله حمود» معاون وی دیدار کرد.

در این دیدار درخصوص آخرین تحولات فلسطین و اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی بحث و تبادل نظر شد. همچنین حاضران در این دیدار، سکوت برخی کشورهای عربی درقبال طرح الحاق کرانه باختری محکوم شد. نمایندگان جهاد اسلامی و حزب الله بر ضرورت وحدت در برابر توطئه‌های آمریکایی- صهیونیستی در منطقه و نیز روی آوردن به گزینه مقاومت برای آزادسازی فلسطین و مسجدالاقصی تاکید کردند.

کد مطلب 4975359

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