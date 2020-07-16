تقریباً وضعیت غیر قرمز در لرستان نداریم/ فوت جوانان به علت کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نیکبخت در سخنانی با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع ویروس کرونا، اظهار داشت: متأسفانه وضعیت استان خوب نیست، از مجموع ۳۳۸ نمونه ارسال شده به آزمایشگاه‌ها ۱۱۸ نمونه مثبت بوده است.

فوت جوانان به دلیل ابتلاء به کرونا

وی با بیان اینکه این عدد مربوط به ۲۳ تیرماه است، عنوان کرد: در تاریخ یاد شده، ۱۰ مورد فوتی به دلیل کرونا در استان داشته‌ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر اینکه غالباً فوتی‌ها مربوط به سنین بالای ۶۰ سال بوده است، گفت: اما دو روز قبل یک جوان ۲۳ ساله، یک خانم ۳۴ ساله و یک فرد ۴۱ ساله و دو تا سه نفر حدوداً ۵۰ سال به دلیل این بیماری فوت کرده‌اند و این در حالیست که هیچکدام از اینها بیماری زمینه‌ای نداشته‌اند.

نیکبخت با تاکید بر اینکه همه باید موارد بهداشتی را رعایت کنند، گفت: مردم از ماسک استفاده کنند، فاصله‌ها را رعایت کنند، با جدیت دست‌های خود را بشویند و احوالپرسی‌ها را مختصر کنند.

تقریباً وضعیت غیر قرمز در استان نداریم

وی در ادامه با بیان اینکه تقریباً ما وضعیت غیر قرمز در استان نداریم، بیان داشت: وضعیت خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، ازنا و دورود قرمز است و بقیه شهرها نیز زرد هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: فقط سپیددشت و چگنی دارای وضعیت سفید هستند و بقیه قرمز و یا زرد هستند.

نیکبخت با بیان اینکه لرستان در وضعیت هشدار قرار دارد، گفت: وضعیت هشدار به معنای همسایه جدی قرمز است، الان بیماران زیادی در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۴۰ بیمار در بیمارستان‌های استان بستری هستند، تصریح کرد: البته الان ۱۵۴ تخت خالی در استان داریم، از ۳۴۰ بیمار یاد شده، ۳۵ نفر مبتلای به کرونا در بخش‌های ویژه و «آی سی یو» بستری هستند، همچنین حدود ۷۰ نفر مشکوک نیز در «آی سی یو» بستر هستند.

اعلام جرم علیه برگزار کنندگان مراسم‌ها

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تقریباً درصد ترخیص و بستری ما در استان یکسان است، عنوان کرد: هماهنگی‌های بین بخشی، همکاری مردم، تلاش کادر پرستاران و پزشکان موجب شده که این بیماری از ابتدا تا کنون در لرستان نسبت به استان‌های دیگر بهتر روند آن طی شود، دیر تر به پیک برسد، در ۱۰ روز گذشته ۳۸ تخت «آی سی یو» به استان اختصاص یافته است.

نیکبخت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مهم‌ترین مصوبه‌ای که داشته‌ایم، اعلام جرم علیه کسانی است که عروسی و مراسم ترحیم برگزار و از افراد برای شرکت دعوت می‌کنند، گفت: کار از توصیه گذشته است، دادستانی، نیروی انتظامی با هماهنگی فرمانداری هر شهرستان موظف شده‌اند علیه جاهایی که عروسی برگزار می‌کنند اعلام جرم کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به وضعیت بیماری، تالارها بسته شد، تصریح کرد: این امر به صورت عملی در دستور کار قرار گرفت، قرار شده نیروی انتظامی به طور جدی وارد عمل شود، دادستانی نیز اعلام جرم کرده است.

فوت ۲۹۷ به علت کرونا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به ایجاد محدودیت‌های اجتماعی، افزود: در صورت عدم رعایت این محدودیت‌ها به طور مثال در بانک‌ها، ادارات و… سریع ورود پیدا می‌کنیم و اعلام جرم خواهیم کرد.

نیکبخت در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تا کنون ۲۹۷ نفر به علت این بیماری در استان فوت کرده‌اند، افزود: همه آمارها هر روز از بیمارستان‌ها جمع آوری می‌شود، بیمارستان شهدای عشایر مرکز اصلی بیماری کرونا است که در برخی روزها فوت دو تا سه نفر در آن را به علت این بیماری داریم.

وی که در بخش گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز لرستان سخن می‌گفت بر ضرورت رعایت فاصله اجتماعی دو متر از یکدیگر توسط مردم تاکید کرد و گفت: نباید عطسه و سرفه خود را در صورت کسی انجام دهیم با عطسه ۲۰۰ میلیون ویروس منتقل می‌شود، مردم دست‌های خود را با آب و صابون بشویند.