به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امام جمعه امام جمعه، آیتالله مصطفی محامی در دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیئت همراه که به منظور معرفی رئیس جدید سازمان صمت استان حاضر شده بودند با اشاره به جایگاه فرهنگ و اقتصاد به عنوان دو رکن اصلی کشور و استان، اظهار داشت: در حوزه اقتصاد یکی از بخشهای اصلی که میتواند نقش فراوانی داشته باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانها و ادارات تابعه آن است.
رئیس شورای راهبردی سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیتهای فراوان استان تأکید کرد: علی رغم صرف بودجههای فراوان، از ظرفیتهای این استان بهدرستی بهرهبرداری نشده است.
امام جمعه زاهدان ضمن تاکید بر اینکه سیستان و بلوچستان غنی از سرمایههای رو و زیرزمینی است که تاکنون استحصال نشده، نقش دستگاههای دولتی و خصوصی را در این زمینه مؤثر دانست و ادامه داد: دستگاههای دولتی باید تسهیلکننده امور برای فعالیت بخش خصوصی باشند تا آنان بر روی ظرفیتهای مختلف استان شامل معادن، مرزهای آبی و خاکی، بازارچهها، ترانزیت، صنایع و غیره سرمایهگذاری کنند.
آیتالله محامی با ابراز گلایه نسبت به ضعف استان در جذب سرمایهگذاران گفت: گاهی اوقات حتی سرمایهگذاران بومی نیز در این استان سرمایهگذاری نمیکنند و وقتی از آنان علت را جویا میشویم، از عدم استقبال و سنگاندازیها در مسیر اجرای طرحها گلایه دارند.
نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه سواحل مکران در جنوب استان، خاطرنشان کرد: پروژهها چه کشوری و چه استانی باید بهصورت عادلانه در تمام نقاط استان توزیع و پشتیبانی شوند.
وی با اشاره به اینکه با توجه به خشکسالیهای پیدرپی و نبود صنعت و عدم بهرهگیری لازم از مرز و بازارچههای مرزی، متأسفانه مردم به شغلهای کاذب سوق داده شدهاند، عنوان داشت: پروژههای مختلف باید در استان اجرا شود تا شاهد اشتغالزایی بیشتری در استان باشیم و در کنار پروژههای کوتاهمدت و زودبازده، پروژههای زیربنایی را نیز بهصورت همزمان اجرا کنیم.
لازم به ذکر است در ابتدای جلسه مهدی اصفهانی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت، هدف از این نشست را معرفی رئیس جدید سازمان صمت استان و بهرهگیری از نکات نماینده ولی فقیه در استان در این خصوص عنوان نمود و ابراز امیدواری کرد که این اداره با مدیریت جدید، بتواند نقش مهمی در پیشرفت و رفع محرومیتهای استان داشته باشد.
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